В столице Башкирии на термометре минус пять градусов. Штиль
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии сейчас температура воздуха составляет минус пять градусов. Атмосферное давление -750 мм ртутного столба. Штиль.
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В столице Башкирии сейчас температура воздуха составляет минус пять градусов. Атмосферное давление -750 мм ртутного столба. Штиль.
Днем ожидается небольшой мокрый снег, днем по северу до умеренного. Ветер северный умеренный. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до -12°, днем +1,+6°.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня по территории республики сохранится холодная погода с температурой воздуха ночью -3,+2°С, при прояснениях до -6°С, днем +3,+8°С. Наиболее холодной была сегодняшняя ночь с понижением температуры воздуха до -1,-6°С.