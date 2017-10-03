В столице Башкирии на термометре минус пять градусов. Штиль

Днем ожидается небольшой мокрый снег, днем по северу до умеренного. Ветер северный умеренный. При прояснениях столбики термометров могут опуститься до -12°, днем +1,+6°.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня по территории республики сохранится холодная погода с температурой воздуха ночью -3,+2°С, при прояснениях до -6°С, днем +3,+8°С. Наиболее холодной была сегодняшняя ночь с понижением температуры воздуха до -1,-6°С.