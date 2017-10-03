Жители деревни Юдинка в Омской области живут в страхе из-за медведей

В понедельник, 2 октября, в группе «ЧП Омск» появилось сообщение Равиля Абдулина. По его словам, уже больше месяца жители деревни Юдинка Муромцевского района живут в страхе, ведь около населенного пункта бродят медведи. Мужчина добавил, что от лап хищников погибло много домашних животных, но власти, которые знают о происходящем, мер не принимают.

— Здравствуйте, обращаюсь к Вам от имени жителей деревни Юдинка, Муромцевского района. Вот уже больше месяца около деревни бродят медведи, от их лап погибло много домашних животных. О данном факте было сообщено в районный центр, в полицию и охотоведу. Приезжала комиссия и по их выводам, животные погибли от волков, либо собак. Но никак не от медведей. Что является полным абсурдом. Так же приезжала группа, обнаружила, где медведи обитают и уехала. Жители деревни живут в страхе и ночами боятся выходить на улицу. Собаки ночами молчат. Будто их в деревне нет, что свидетельствует о присутствии медведей вблизи деревни. Жители не знают куда обратиться. За это время, в соседних деревнях Кыштовского района уже уничтожено несколько медведей, а у нас этой проблемы власти не замечают. Подскажите, как быть. Куда обратиться?