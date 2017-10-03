Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Любовь к соленому объяснили научно
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Массовая драка произошла в Одессе из-за Саакашвили
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Курды хотят отделиться: Ирак пообещал ввести войска 80% населения в Иракском Курдистане пришли на референдум о независимости
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ: США предложили помощь на заводе Табия
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
08:03 (мск), источник: Om1.ru

Жители деревни Юдинка в Омской области живут в страхе из-за медведей

Местные жители уверены, что медведи губят их домашний скот.

В понедельник, 2 октября, в группе «ЧП Омск» появилось сообщение Равиля Абдулина. По его словам, уже больше месяца жители деревни Юдинка Муромцевского района живут в страхе, ведь около населенного пункта бродят медведи. Мужчина добавил, что от лап хищников погибло много домашних животных, но власти, которые знают о происходящем, мер не принимают.

По данным приезжавшей с проверкой комиссии, домашний скот задрали волки или собаки.

Сельчанин просит помощи и надеется, что охотники отстрелят медведей, как это произошло в соседних деревнях Кыштовского района Новосибирской области.

Во время загрузки произошла ошибка.

Равиль Абдулин:

— Здравствуйте, обращаюсь к Вам от имени жителей деревни Юдинка, Муромцевского района. Вот уже больше месяца около деревни бродят медведи, от их лап погибло много домашних животных. О данном факте было сообщено в районный центр, в полицию и охотоведу. Приезжала комиссия и по их выводам, животные погибли от волков, либо собак. Но никак не от медведей. Что является полным абсурдом. Так же приезжала группа, обнаружила, где медведи обитают и уехала. Жители деревни живут в страхе и ночами боятся выходить на улицу. Собаки ночами молчат. Будто их в деревне нет, что свидетельствует о присутствии медведей вблизи деревни. Жители не знают куда обратиться. За это время, в соседних деревнях Кыштовского района уже уничтожено несколько медведей, а у нас этой проблемы власти не замечают. Подскажите, как быть. Куда обратиться?

Он добавил в комментариях, что рядом с деревней бродит целая семья: медведица с медвежатами и медведь.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Владимир Казанин, депутат: «Батькивщина запретила в Украине коммунистов, но в Омске об этом забыли»
ГИБДД предупреждает об опасности: завтра дороги Омска покроются льдом
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь