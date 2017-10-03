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05:43 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Синоптики рассказали красноярцам о погоде в октябре

Температура ожидается стабильной — в среднем около +1°С.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 68% 772 мм рт. ст. 2 м/с

В октябре в Красноярске ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Об этом рассказала представитель Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова на встрече с журналистами.

Наступивший месяц будет теплее прошлогоднего октября. Температура ожидается стабильной — в среднем около +1°С. Выпадут 40 мм осадков, отметила Сальникова.

Похолодание возможно только к концу месяца. До середины октября температура будет понижаться постепенно, но с середины циклоны из европейской части России и перемещение холодного воздуха с севера приведут к кратковременному похолоданию. Ветер будет временами усиливаться до 15−20 м/с.

До 5 октября в городе будет относительно тепло: от -2°С до +3°С ночью и +5…+10°С днем. Затем около 2 недель по ночам ожидается от -5°С до 0 °C, днем — +1…+6°С градусов. До 10 октября в городе будут идти дожди, иногда с мокрым снегом.

В 20-х числах октября синоптики ждут ночных заморозков до -8°С и около 0 °C днем. В последнюю неделю месяца потеплеет до 0 °C ночью и до +5°С в дневное время.

Замначальника краевого МЧС Валерий Терешков на пресс-конференции сообщил, что в октябре ожидаются магнитные бури в 7 баллов с 11 по 14 и с 23 по 26 октября. По словам спасателя, под действием солнечной активности водители становятся агрессивными, из-за чего растет аварийность и травматизм. Также он предупредил о гололеде, опасностях рыбалки в холодной воде, пожарах и гриппе.

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