Синоптики рассказали красноярцам о погоде в октябре

В октябре в Красноярске ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. Об этом рассказала представитель Красноярского гидрометцентра Оксана Сальникова на встрече с журналистами.

Наступивший месяц будет теплее прошлогоднего октября. Температура ожидается стабильной — в среднем около +1°С. Выпадут 40 мм осадков, отметила Сальникова.

Похолодание возможно только к концу месяца. До середины октября температура будет понижаться постепенно, но с середины циклоны из европейской части России и перемещение холодного воздуха с севера приведут к кратковременному похолоданию. Ветер будет временами усиливаться до 15−20 м/с.

До 5 октября в городе будет относительно тепло: от -2°С до +3°С ночью и +5…+10°С днем. Затем около 2 недель по ночам ожидается от -5°С до 0 °C, днем — +1…+6°С градусов. До 10 октября в городе будут идти дожди, иногда с мокрым снегом.

В 20-х числах октября синоптики ждут ночных заморозков до -8°С и около 0 °C днем. В последнюю неделю месяца потеплеет до 0 °C ночью и до +5°С в дневное время.