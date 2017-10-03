«Енисей» предложил «Барселоне» перейти в первенство ФНЛ

Официальный твиттер «Енисея» в шутку предложил «Барселоне» сменить чемпионат Испании на Футбольную национальную лигу. Сообщение, опубликованное в микроблоге, «взорвало» Сеть.

Красноярский клуб предложил испанцам «специальное предложение», включив в него стартовые 15 очков, аренду Андрея Козлова, гибкий лимит на легионеров, допуск зрителей на все матчи, а также пять карточек для пенальти и назначение судьи Дениза Айтекина на три игры. В конце «звездочкой» отмечено, что предложение действует до 1 ноября. Сообщение заканчивается хештэгом #вФНЛништяк.

Шутливый пост моментально стал хитом интернета, набрав более сотни «лайков» и ретвитов. В ответ на «предложение» официальный аккаунт ФНЛ опубликовал «флэш-интервью» Лионеля Месси на фоне баннера лиги. Также в комментариях высказался Козлов, в шутку заявивший, что «такие предложения надо согласовывать» (сам футболист болеет за «Манчестер Юнайтед»).

Шутка в твиттере стала реакцией на события, происходящие в Каталонии, где на выходных прошел референдум о независимости автономии. Ранее неоднократно отмечалось, что в случае отделения Каталонии «Барселона» может покинуть чемпионат Испании и перейти в другую лигу. В качестве вариантов отмечались Лига 1 (Франция) и Английская премьер-лига. Из-за событий в Каталонии последний домашний матч «Барселоны» прошел при пустых трибунах.