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05:50 (мск), источник: Восток Медиа

Новая детская поликлиника в Хабаровске примет больше восьми тысяч пациентов

Больница работает по московским стандартам.

В Индустриальном районе Хабаровска открылось новое отделение Детской городской клинической больницы № 9. К учреждению, рассчитанному на 120 посещений в смену, «привяжут» десять участков — это более восьми тысяч маленьких горожан. Теперь пациенты могут пройти узких специалистов в одном лечебном учреждении, а не записываться в разные клиники.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в прошлом году детская поликлиника № 9 заработала по московским стандартам. Её перевели на новую схему работы после капитального ремонта. Он обошёлся краевой казне в 29 миллионов рублей. Новое отделение работает по такому же принципу: потоки больных и здоровых детей разделили, упразднили регистратуру, к врачу записываются по телефону и через Интернет.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в отделении работают кабинеты приёма участковых педиатров, неотложной и доврачебной помощи. Для детей в новом отделении работает игровая с телевизором, есть комната матери и ребёнка.

«Поликлиника очень удобно расположена, она комфортна для людей. Такими должны быть все наши медицинские учреждения, и мы стремимся к этому. Наша задача — восстановить первичное звено. Поликлиники, амбулатории — это начало здоровья. Сегодня власти края уделяют этому вопросу повышенное внимание», — заявил заместитель председателя регионального правительства по вопросам социального развития Владимир Чаюк.

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