ФК «Кузбасс» выиграл чемпионат России среди женских команд в зоне «Сибирь»
Заключительные матчи первенства прошли 30 сентября и 1 октября.
Заключительные матчи первенства прошли 30 сентября и 1 октября.
Женский футбольный клуб «Кузбасс» одержал победу в первенстве России в зоне «Сибирь».
Игры проходили на родном для спортсменок стадионе «Шахтёр», сообщает
Таким образом, ФК «Кузбасс» занял первое место, уступив лишь в одном матче из 12 сыгранных. Кузбасские спортсменки завоевали путевку в финал первенства, который пройдет в Крымске с 3 по 14 ноября. Победители финала первого дивизиона получат возможность попасть в высший дивизион.