ФК «Кузбасс» выиграл чемпионат России среди женских команд в зоне «Сибирь»

Игры проходили на родном для спортсменок стадионе «Шахтёр», сообщает пресс-служба управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровской области. Последними соперниками ФК «Кузбасс» стали футболистки из Барнаула, команда «Алтай». Наши девушки переиграли «Алтай» в двух матчах со счетом 4:0 и 2:1.