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05:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

ФК «Кузбасс» выиграл чемпионат России среди женских команд в зоне «Сибирь»

Заключительные матчи первенства прошли 30 сентября и 1 октября.

Женский футбольный клуб «Кузбасс» одержал победу в первенстве России в зоне «Сибирь».

Игры проходили на родном для спортсменок стадионе «Шахтёр», сообщает пресс-служба управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Кемеровской области. Последними соперниками ФК «Кузбасс» стали футболистки из Барнаула, команда «Алтай». Наши девушки переиграли «Алтай» в двух матчах со счетом 4:0 и 2:1.

Таким образом, ФК «Кузбасс» занял первое место, уступив лишь в одном матче из 12 сыгранных. Кузбасские спортсменки завоевали путевку в финал первенства, который пройдет в Крымске с 3 по 14 ноября. Победители финала первого дивизиона получат возможность попасть в высший дивизион.

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