Екатеринбург засыпало снегом
За минувшую ночь уральская столица приобрела зимний вид.
За минувшую ночь уральская столица приобрела зимний вид.
В городе выпал толстый слой снега. Дороги почистить пока никто не успел, и автомобилисты жалуются на скользкость.
Отметим, что накануне УГИБДД по Свердловской области выступила с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях и призвала водителей снизить скорость, а неопытных автомобилистов вообще отказаться от поездок.
Инспекция призвала побеспокоиться о смене летней резины на зимнюю, а также об установке на заднее стекло транспортного средства знака «Шипы», который уже с прошлого года предусмотрен требованиями Правил дорожного движения.
Напомним, что сегодня в Екатеринбурге температура воздуха будет чуть выше нуля. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега.