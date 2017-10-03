Екатеринбург засыпало снегом

Источник: РИА "Новости"

В городе выпал толстый слой снега. Дороги почистить пока никто не успел, и автомобилисты жалуются на скользкость.

Отметим, что накануне УГИБДД по Свердловской области выступила с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях и призвала водителей снизить скорость, а неопытных автомобилистов вообще отказаться от поездок.

Инспекция призвала побеспокоиться о смене летней резины на зимнюю, а также об установке на заднее стекло транспортного средства знака «Шипы», который уже с прошлого года предусмотрен требованиями Правил дорожного движения.

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Напомним, что сегодня в Екатеринбурге температура воздуха будет чуть выше нуля. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега.