Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино
Татьяна Арнтгольц стала телеведущей на съемках нового сериала
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
07:13 (мск), источник: ЕАН

Екатеринбург засыпало снегом

За минувшую ночь уральская столица приобрела зимний вид.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 72% 772 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

В городе выпал толстый слой снега. Дороги почистить пока никто не успел, и автомобилисты жалуются на скользкость.

Отметим, что накануне УГИБДД по Свердловской области выступила с предупреждением о неблагоприятных погодных условиях и призвала водителей снизить скорость, а неопытных автомобилистов вообще отказаться от поездок.

Инспекция призвала побеспокоиться о смене летней резины на зимнюю, а также об установке на заднее стекло транспортного средства знака «Шипы», который уже с прошлого года предусмотрен требованиями Правил дорожного движения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что сегодня в Екатеринбурге температура воздуха будет чуть выше нуля. Днем ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Застройщики Петербурга распродают пригородные участки
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь