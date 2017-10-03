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06:16 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке установили новые дорожные знаки

Автомобилистам краевого центра следует быть внимательными.

Источник: Восток Медиа

Новые дорожные знаки установили рабочие на улицах Адмирала Юмашева и Нейбута во Владивостоке. Об этом водителей приморской столицы предупредила мэрия, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации администрации города, речь идёт о дорожных знаках на пересечении улиц Адмирала Юмашева и Нейбута в районе поворота на «Зелёный угол». Сотрудники управления дорог и благоустройства отметили, что движение автотранспорта на данном участке осуществляется в прежнем режиме. Дорожные знаки 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступи дорогу» и 8.13 «Направление главной дороги» появились в этом месте для информирования автомобилистов о приоритете движения.

В пресс-службе мэрии напомнили о том, что с начала 2017 года во Владивостоке сотрудники управления обслужили, установили и заменили более 1800 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автомобилистов о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, границах наземных пешеходных переходах и прочем. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».

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