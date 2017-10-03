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07:36 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирец своими руками построил замок для внука

Новосибирец построил замок для внука своими руками. И дом буквально стал крепостью для мальчугана.

Источник: Вести - Новосибирск

Словно маленький рыцарь — Рома охраняет свое сказочное царство. Однажды, разглядывая картинки в Интернете, увидел замок и с горящими глазами попросил такой же. Мечту мальчика старательно воплощал дед.

Юрий Долганов, пенсионер: «Начал думать — из чего сделать. Во-первых, экологически чисто чтобы было. поэтому я закупил березовый мебельный щит.

Юрий Долганов в прошлом — инженер-электрик, работал с мебелью. От чертежей — до готовой конструкции ушло полгода.

Юрий Долганов, пенсионер: «Самое сложное было — вот это желаемые восьмигранники создать, чтобы запил был под таким углом, чтобы щелей ни изнутри, ни снаружи, очень долго пришлось делать рисунок. Внучок мне помогал красить — я безбоязненно ему доверил».

Для дедушки важна надежность крепости, для внука — красота, для мамы — функциональность. В каждой башне скрыты полки. Под кроватью — тайники.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лифт доставляет до рыцаря игрушки. Скоро сюда добавят пожарный шест. Продавать не собираются. Семейная реликвия. И наследство — от деда — единственному в семье внуку.

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