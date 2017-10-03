Новосибирец своими руками построил замок для внука
Новосибирец построил замок для внука своими руками. И дом буквально стал крепостью для мальчугана.
Новосибирец построил замок для внука своими руками. И дом буквально стал крепостью для мальчугана.
Словно маленький рыцарь — Рома охраняет свое сказочное царство. Однажды, разглядывая картинки в Интернете, увидел замок и с горящими глазами попросил такой же. Мечту мальчика старательно воплощал дед.
Юрий Долганов, пенсионер: «Начал думать — из чего сделать.
Юрий Долганов в прошлом —
Юрий Долганов, пенсионер: «Самое сложное было — вот это желаемые восьмигранники создать, чтобы запил был под таким углом, чтобы щелей ни изнутри, ни снаружи, очень долго пришлось делать рисунок. Внучок мне помогал красить — я безбоязненно ему доверил».
Для дедушки важна надежность крепости, для внука — красота, для мамы — функциональность. В каждой башне скрыты полки. Под кроватью — тайники.
Лифт доставляет до рыцаря игрушки. Скоро сюда добавят пожарный шест. Продавать не собираются. Семейная реликвия. И наследство — от деда — единственному в семье внуку.