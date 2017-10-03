Южноуральцы напишут экономический диктант
12 октября на Южном Урале пройдет «Всероссийский экономический диктант», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
12 октября на Южном Урале пройдет «Всероссийский экономический диктант», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В этом году тема проверочной работы — «Сильная экономика — процветающая Россия!», уточнили в областном минобре.
Проверить свои знания экономики может любой желающий. Из двух вариантов диктанта вам предложат выбрать подходящий для себя. Каждый включает задания разной степени сложности и проверку знаний экономических понятий, терминов, способов и инструментов управления экономическими процессами. Задания диктанта разработаны на основе школьной и вузовской программ. Организаторы рекомендуют заранее зарегистрироваться на сайте выбранной площадки, где будет проходить диктант. Их три в Челябинской области: Уральский
Участники, набравшие 80 баллов из 100 получат приглашения на финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».