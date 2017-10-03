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08:50 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцы напишут экономический диктант

12 октября на Южном Урале пройдет «Всероссийский экономический диктант», сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В этом году тема проверочной работы — «Сильная экономика — процветающая Россия!», уточнили в областном минобре.

Проверить свои знания экономики может любой желающий. Из двух вариантов диктанта вам предложат выбрать подходящий для себя. Каждый включает задания разной степени сложности и проверку знаний экономических понятий, терминов, способов и инструментов управления экономическими процессами. Задания диктанта разработаны на основе школьной и вузовской программ. Организаторы рекомендуют заранее зарегистрироваться на сайте выбранной площадки, где будет проходить диктант. Их три в Челябинской области: Уральский социально-экономический институт, Магнитогорский технический университет и Златоустовский техникум технологий и экономики. Также можно писать работу в онлайн-режиме. Ссылка будет доступна на сайте УрСЭИ и сайте ВЭО России. Результат станет известен сразу после написания диктанта.

Участники, набравшие 80 баллов из 100 получат приглашения на финал всероссийского проекта «Фестиваль экономической науки».

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