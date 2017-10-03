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06:18 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Озеро Амут в Хабаровском крае засыпало первым снегом

Сильный снегопад, по словам метеорологов, не характерен для этого времени года.

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В районе высокогорного озера Амут, расположенного в Солнечном районе Хабаровского края, 2 октября прошёл обильный снегопад.

 — У нас тут настоящая зима, отправили бульдозер чистить дорогу, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край» директор туристического комплекса «Амут сноу лэйк» Юлия Белозерова. В этом году озеро Амут было включено в пятерку красивейших озер России. Здесь создана инфраструктура как для летнего, так и для зимнего туризма.

Такого снегопада в первых числах октября здесь не припоминают, однако для метеорологов он не оказался неожиданностью после прихода в Хабаровский край циклона.

 — Такое погодное явление было ожидаемым, поскольку в регион пришла холодная воздушная масса, хотя, конечно, это более характерно для середины октября. Поэтому с большой долей вероятности можно утверждать, что снег растает, — сообщила ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

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