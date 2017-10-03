Озеро Амут в Хабаровском крае засыпало первым снегом

В районе высокогорного озера Амут, расположенного в Солнечном районе Хабаровского края, 2 октября прошёл обильный снегопад.

— У нас тут настоящая зима, отправили бульдозер чистить дорогу, — сообщила корреспонденту ИА «Хабаровский край» директор туристического комплекса «Амут сноу лэйк» Юлия Белозерова. В этом году озеро Амут было включено в пятерку красивейших озер России. Здесь создана инфраструктура как для летнего, так и для зимнего туризма.

Такого снегопада в первых числах октября здесь не припоминают, однако для метеорологов он не оказался неожиданностью после прихода в Хабаровский край циклона.