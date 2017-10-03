В южной столице Кузбасса произошла авария на водоводе
Местных жителей предупредили о возможном снижении напора воды.
Местных жителей предупредили о возможном снижении напора воды.
В Новокузнецке на водоводе по улице Депутатской произошла авария.
Как сообщает
Сейчас аварию ликвидирует, на месте работают 7 единиц техники и 15 специалистов. Работы осложняются тем, что участок земли над водоводом засыпан строительным мусором жителем улицы Депутатской. В связи с аварией может быть сокращена подача холодной воды в Заводском и Новоильинском районах на 25%.