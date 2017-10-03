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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В южной столице Кузбасса произошла авария на водоводе

Местных жителей предупредили о возможном снижении напора воды.

В Новокузнецке на водоводе по улице Депутатской произошла авария.

Как сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка, авария на водоводе диаметром 700 мм произошла 2 октября. Сотрудники ООО «Водоканал» локализовали аварию и перераспределили подачу воду по второму водоводу, который доставляет воду в Заводский и Новоильинский районы.

Сейчас аварию ликвидирует, на месте работают 7 единиц техники и 15 специалистов. Работы осложняются тем, что участок земли над водоводом засыпан строительным мусором жителем улицы Депутатской. В связи с аварией может быть сокращена подача холодной воды в Заводском и Новоильинском районах на 25%.

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