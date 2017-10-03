В Кемерове бывшую учительницу осудили за мошенничество

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, родители учеников с 1 по 3 классы сдавали учительнице деньги на различные нужды, мероприятия, учебные пособия. Но учебные пособия на эти деньги не приобретались, равно как и мероприятия не проводились. Осужденная 38-летняя женщина с февраля 2014 года по январь 2016 года собрала с родителей своих учеников 150 000 рублей, которые присвоила.

Следователю женщина рассказала, что родители никак не контролировали сбор средств в классе, и она этим воспользовалась. Таким образом она пыталась решить собственные финансовые проблемы, в том числе погасить задолженности по кредитам. Бывшую учительницу признали виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам). Суд лишил её свободы условно на 2 года с испытательным сроком 2 года. Кроме того, она не сможет преподавать в государственных, муниципальных и негосударственных высших, средних и дошкольных образовательных учреждениях в течение двух лет. Ущерб родителям возмещен в полном объеме.