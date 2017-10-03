В Кемерове бывшую учительницу осудили за мошенничество
Женщина собирала с родителей учеников деньги на мероприятия и учебные пособия, которые не проводились и не приобретались.
Женщина собирала с родителей учеников деньги на мероприятия и учебные пособия, которые не проводились и не приобретались.
В столице Кузбасса вынесен приговор бывшей учительнице начальных классов, которая присвоила 150 000 рублей.
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Следователю женщина рассказала, что родители никак не контролировали сбор средств в классе, и она этим воспользовалась. Таким образом она пыталась решить собственные финансовые проблемы, в том числе погасить задолженности по кредитам. Бывшую учительницу признали виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам). Суд лишил её свободы условно на 2 года с испытательным сроком 2 года. Кроме того, она не сможет преподавать в государственных, муниципальных и негосударственных высших, средних и дошкольных образовательных учреждениях в течение двух лет. Ущерб родителям возмещен в полном объеме.