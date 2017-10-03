Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Любовь к соленому объяснили научно
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Умерла актриса Наталия Журавлева
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
5 распространенных ошибок в хранении одежды
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове бывшую учительницу осудили за мошенничество

Женщина собирала с родителей учеников деньги на мероприятия и учебные пособия, которые не проводились и не приобретались.

В столице Кузбасса вынесен приговор бывшей учительнице начальных классов, которая присвоила 150 000 рублей.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, родители учеников с 1 по 3 классы сдавали учительнице деньги на различные нужды, мероприятия, учебные пособия. Но учебные пособия на эти деньги не приобретались, равно как и мероприятия не проводились. Осужденная 38-летняя женщина с февраля 2014 года по январь 2016 года собрала с родителей своих учеников 150 000 рублей, которые присвоила.

Следователю женщина рассказала, что родители никак не контролировали сбор средств в классе, и она этим воспользовалась. Таким образом она пыталась решить собственные финансовые проблемы, в том числе погасить задолженности по кредитам. Бывшую учительницу признали виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам). Суд лишил её свободы условно на 2 года с испытательным сроком 2 года. Кроме того, она не сможет преподавать в государственных, муниципальных и негосударственных высших, средних и дошкольных образовательных учреждениях в течение двух лет. Ущерб родителям возмещен в полном объеме.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Родилась в рубашке. Девушка выжила после падения с 15-го этажа
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Турист сбежал из отеля по проводу, чтобы не платить за номер
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь