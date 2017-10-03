Снег, гололедица, сильный ветер. МЧС предупредило об ухудшении погоды
В Челябинской области зима все вступает в свои права.
В Челябинской области зима все вступает в свои права.
Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
По данным метеорологов, сегодня, 3 октября, днем на большей территории области пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на отдельных участках дорог гололедица.
Небольшой снег ожидается и ночью. Ветер —
Напомним, в минувшие выходные