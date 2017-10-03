Снег, гололедица, сильный ветер. МЧС предупредило об ухудшении погоды

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным метеорологов, сегодня, 3 октября, днем на большей территории области пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на отдельных участках дорог гололедица.

Небольшой снег ожидается и ночью. Ветер — северо-восточный с переходом на западный — 5−10 м/с, днем отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 2−7º, при прояснении до — 11º, днем — 1º+4º. Водителем рекомендуют быть внимательнее на дорогах.