Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
СМИ сообщили о гибели пограничника в результате боя под Курском
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Екатерина Васильева играет актрису в новом сериале: первые фото
Назван самый кассовый фильм ужасов всех времен
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
07:08 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Снег, гололедица, сильный ветер. МЧС предупредило об ухудшении погоды

В Челябинской области зима все вступает в свои права.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 72% 772 мм рт. ст. 3 м/с

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает жителей региона об ухудшении погодных условий, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

По данным метеорологов, сегодня, 3 октября, днем на большей территории области пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на отдельных участках дорог гололедица.

Небольшой снег ожидается и ночью. Ветер — северо-восточный с переходом на западный — 5−10 м/с, днем отдельные порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью минус 2−7º, при прояснении до — 11º, днем — 1º+4º. Водителем рекомендуют быть внимательнее на дорогах.

Напомним, в минувшие выходные из-за снегопада в Челябинске было отмечено большое количество аварий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Москва обещает ответить в связи с захватом дипобъектов в США
«Исламское государство» выпустило заявление по Лас-Вегасу
Россиянин рассказал о трагедии в Лас-Вегасе
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
«Ночные волки» и единороссы потянулись за бюджетными деньгами
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
СМИ узнали о возможных проблемах со связью в Москве из-за "Моей улицы"
Названы сроки достройки проблемного жилья в РФ
Маткапитал: что планируют изменить в вопросе жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь