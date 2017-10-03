Гибелью 77-летней красноярки на ж/д путях заинтересовался СК
Трагедия произошла 1 октября на станции
Трагедия произошла 1 октября на станции
Фактом гибели пенсионерки из Красноярска на железнодорожных путях заинтересовался Следственный комитет. Ранее сообщалось, что 77-летнюю женщину, которая пострадала в ДТП, насмерть сбил поезд.
Как сообщает
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решение о заведении уголовного дела будет принято после проверки.