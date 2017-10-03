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06:58 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Гибелью 77-летней красноярки на ж/д путях заинтересовался СК

Трагедия произошла 1 октября на станции Красноярск-Восточный.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Фактом гибели пенсионерки из Красноярска на железнодорожных путях заинтересовался Следственный комитет. Ранее сообщалось, что 77-летнюю женщину, которая пострадала в ДТП, насмерть сбил поезд.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ, 1 октября вблизи станции Красноярск-Восточный пассажирским поездом смертельно травмирована местная жительница 1940 года рождения. Установлено, что причиной происшествия стала неосторожность женщины, страдающей расстройством памяти. Пенсионерка числилась пропавшей без вести с 29 сентября.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решение о заведении уголовного дела будет принято после проверки.

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