В Омске скончалась известная телеведущая Марьяна Киселева

«Оглушение… Как это ее нет??? Я пару дней назад вместе с ней смеялась, обсуждали планы, даже говорили о рецептах на зиму. Я всегда ношу на сумке подаренного ей маленького медведя. Она сказала, что выбрала его для меня специально. Я обожала ее сюжеты, которые были полны изящества и интеллекта. Я обожала с ней общаться. Я не помню, чтобы у кого-то еще была такая улыбка, такой искренний задорный смех. Она всегда будет для меня символом такта, интеллигентности, душевного света», — написала сотрудница ГТРК «Иртыш» Татьяна Суровая на своей странице в Facebook.