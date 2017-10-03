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07:02 (мск), источник: СуперОмск

В Омске скончалась известная телеведущая Марьяна Киселева

Культурный обозреватель ГТРК «Иртыш», много лет радовавшая своими репортажами омского зрителя, умерла от двухсторонней пневмонии.

Всего несколько дней назад Марьяна активно работала на Международном фестивале «В гостях у Арлекина», а в прошедшее воскресенье, 1 октября, журналистку срочно увезли в больницу.

Вечером в понедельник, 2 октября, Марьяны Киселевой не стало. Ей был 41 год. У Марьяны остались муж и сын.

«Оглушение… Как это ее нет??? Я пару дней назад вместе с ней смеялась, обсуждали планы, даже говорили о рецептах на зиму. Я всегда ношу на сумке подаренного ей маленького медведя. Она сказала, что выбрала его для меня специально. Я обожала ее сюжеты, которые были полны изящества и интеллекта. Я обожала с ней общаться. Я не помню, чтобы у кого-то еще была такая улыбка, такой искренний задорный смех. Она всегда будет для меня символом такта, интеллигентности, душевного света», — написала сотрудница ГТРК «Иртыш» Татьяна Суровая на своей странице в Facebook.

Как стало известно «СуперОмску», прощание с Марьяной Киселевой состоится завтра, 4 октября, в 12 часов на ГТРК «Иртыш» по адресу пр. Мира, 2.

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