В Покровке временно ограничат движение из-за строительства теплотрассы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Покровке введены временные ограничения движения транспорта. Запрет связан со строительством теплотрассы, которое ведет АО «СибЭР» ОСП «Сибирьэнергомонтаж». Об этом сообщили в администрации Красноярска.

В границах перекрестка улиц Чернышевского и Мужества сужается крайняя правая полоса. Также полностью перекрывается проезд-дублер вдоль ул. Мужества от здания № 53 «а» до дома № 77 и на пересечении с выездом. Кроме того, водители не смогут проехать по ул. Водянникова в районе дома № 2.