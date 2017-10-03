В Покровке временно ограничат движение из-за строительства теплотрассы
Движение закроют на ул. Чернышевского и ул. Мужества.
Движение закроют на ул. Чернышевского и ул. Мужества.
В Покровке введены временные ограничения движения транспорта. Запрет связан со строительством теплотрассы, которое ведет АО «СибЭР» ОСП «Сибирьэнергомонтаж». Об этом сообщили в администрации Красноярска.
В границах перекрестка улиц Чернышевского и Мужества сужается крайняя правая полоса. Также полностью перекрывается
Ограничения уже вступили в силу. Полностью запрет снимут 31 октября в 23:00. До этого времени о запрете проезда будут сигнализировать знаки «Въезд запрещен».