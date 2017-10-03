Школьную команду КВН из Владивостока покажут на «СТС»
Ребята уже стали участниками полуфинала, который покажут на телеканале зимой.
Ребята уже стали участниками полуфинала, который покажут на телеканале зимой.
Владивосток, 3 октября, PrimaMedia.
Команду из Владивостока «Малая Заря», которая принимает участие в международном фестивале детских команд КВН в Крыму, покажут зимой на телеканале «СТС». Ребята уже стали участниками полуфинала, став победителями четвертьфинала, сообщили ИА PrimaMedia в
С 24 сентября в молодежном детском центре «Артек» в Крыму проходит международный фестиваль детских команд КВН. Честь Приморского края на фестивале отстаивает команда из Владивостока «Малая Заря» (школа № 58), победитель региональных игр Всероссийской
На минувшей неделе команда смогла показать свое выступление именитым редакторам, одним из которых является Михаил Марфин, редактор высшей лиги КВН 1992−2004 годов. Еще одним наставником владивостокской команды стал режиссер телевизионных игр высшей и
Отметим, четвертьфиналы, которые проходят в Крыму, и полуфинальные игры КВН, которые состоятся в декабре в Москве, зрители смогут увидеть зимой на телеканале «СТС».
По словам директора приморской
Завершится работа фестиваля 15 октября.
Справка: Всероссийская