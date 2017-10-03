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07:35 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Школьную команду КВН из Владивостока покажут на «СТС»

Ребята уже стали участниками полуфинала, который покажут на телеканале зимой.

Владивосток, 3 октября, PrimaMedia.

Команду из Владивостока «Малая Заря», которая принимает участие в международном фестивале детских команд КВН в Крыму, покажут зимой на телеканале «СТС». Ребята уже стали участниками полуфинала, став победителями четвертьфинала, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

С 24 сентября в молодежном детском центре «Артек» в Крыму проходит международный фестиваль детских команд КВН. Честь Приморского края на фестивале отстаивает команда из Владивостока «Малая Заря» (школа № 58), победитель региональных игр Всероссийской юниор-лиги КВН. Ребята уже стали участниками полуфинала.

На минувшей неделе команда смогла показать свое выступление именитым редакторам, одним из которых является Михаил Марфин, редактор высшей лиги КВН 1992−2004 годов. Еще одним наставником владивостокской команды стал режиссер телевизионных игр высшей и премьер-лиги КВН Михаил Ярченко,

Отметим, четвертьфиналы, которые проходят в Крыму, и полуфинальные игры КВН, которые состоятся в декабре в Москве, зрители смогут увидеть зимой на телеканале «СТС».

По словам директора приморской юниор-лиги КВН Владимира Сохненко, участие в фестиваля такого уровня и сотрудничество с людьми, которые делают большой КВН, дает толчок развитию не только конкретной команды, но и движению всего регионального КВН.

Завершится работа фестиваля 15 октября.

Справка: Всероссийская юниор-лига КВН — официальная лига международного союза КВН. Ее мероприятия реализуются Российским союзом молодежи при поддержке телевизионного творческого объединения «АМиК».

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