Школьную команду КВН из Владивостока покажут на «СТС»

Владивосток, 3 октября, PrimaMedia.

Команду из Владивостока «Малая Заря», которая принимает участие в международном фестивале детских команд КВН в Крыму, покажут зимой на телеканале «СТС». Ребята уже стали участниками полуфинала, став победителями четвертьфинала, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

С 24 сентября в молодежном детском центре «Артек» в Крыму проходит международный фестиваль детских команд КВН. Честь Приморского края на фестивале отстаивает команда из Владивостока «Малая Заря» (школа № 58), победитель региональных игр Всероссийской юниор-лиги КВН. Ребята уже стали участниками полуфинала.

На минувшей неделе команда смогла показать свое выступление именитым редакторам, одним из которых является Михаил Марфин, редактор высшей лиги КВН 1992−2004 годов. Еще одним наставником владивостокской команды стал режиссер телевизионных игр высшей и премьер-лиги КВН Михаил Ярченко,

Отметим, четвертьфиналы, которые проходят в Крыму, и полуфинальные игры КВН, которые состоятся в декабре в Москве, зрители смогут увидеть зимой на телеканале «СТС».

По словам директора приморской юниор-лиги КВН Владимира Сохненко, участие в фестиваля такого уровня и сотрудничество с людьми, которые делают большой КВН, дает толчок развитию не только конкретной команды, но и движению всего регионального КВН.

Завершится работа фестиваля 15 октября.