Приморские гонщики пополняют бюджет на миллионы рублей

Источник: ДЕЙТА

На данный момент на территории региона действует 61 радарный комплекс «Кордон» и «Крис-С». Они фиксируют нарушение скоростного режима.

Как рассказали в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, оборудование установлено на большинстве краевых дорог, а также на Золотом и Русском мостах. Благодаря данным комплексам в Приморье с начала годы уже выписано более 580 тысяч штрафов на общую сумму почти 310 миллионов рублей.

Отметим, самое распространенное нарушение ПДД — превышение допустимой скорости. Так, больше всего гонщиков зафиксировано на низководном и Золотом мостах, улице Надибаидзе, проспекте 100-летия Владивостока, 12 и 182 и в районе фабрики «Заря», улице Маковского, 73, 733-м и 744-м километрах автодороги Владивосток — Хабаровск, автодороге в обход села Раздольное, 110-м километре автодороги Осиновка — Рудная пристань.

Согласно статистке, количество погибших в автомобильных авариях за последние два года сократились в два раза. Различные мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015−2017 годы.

Главные задачи программы — сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи пострадавшим в результате ДТП, повышение ответственности всех участников дорожного движения.