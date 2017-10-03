Часть Пречистенской набережной перекроют для укладки асфальта

Участок Пречистенской набережной будет временно перекрыт для проезда автомобилей. На отрезке набережной от Крымского моста до Соймоновского проезда отремонтируют дорожное полотно. Работы начнутся с 20:00 3 октября и будут завершены в 05:00 5 октября. Автомобилистов просят выбирать пути объезда и планировать свои маршруты заранее.

Например, альтернативные пути объезда возможны по улицам Остоженка, Пречистенка и Волхонка. По Остоженке и Пречистенке автомобилисты смогут выехать на Садовое кольцо, а по Волхонке — на Большой Каменный мост.

Полное перекрытие участка Пречистенской набережной было необходимо из-за сложности и интенсивности работ. Ночные перекрытия излишне продлили бы срок ремонта. ГБУ «Автомобильные дороги»

«Теперь же менее, чем за полтора суток, там будет снято старое покрытие, проведен ремонт дорожных люков, подготовлено основание для новой дорожной одежды. Только затем асфальт уложат в несколько слоев», — рассказали в ГБУ «Автомобильные дороги».