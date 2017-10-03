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10:39 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Часть Пречистенской набережной перекроют для укладки асфальта

Работы будут вести с 20:00 3 октября до 05:00 5 октября на участке набережной от Крымского моста до Соймоновского проезда.

Участок Пречистенской набережной будет временно перекрыт для проезда автомобилей. На отрезке набережной от Крымского моста до Соймоновского проезда отремонтируют дорожное полотно. Работы начнутся с 20:00 3 октября и будут завершены в 05:00 5 октября. Автомобилистов просят выбирать пути объезда и планировать свои маршруты заранее.

Например, альтернативные пути объезда возможны по улицам Остоженка, Пречистенка и Волхонка. По Остоженке и Пречистенке автомобилисты смогут выехать на Садовое кольцо, а по Волхонке — на Большой Каменный мост.

Полное перекрытие участка Пречистенской набережной было необходимо из-за сложности и интенсивности работ. Ночные перекрытия излишне продлили бы срок ремонта.
ГБУ «Автомобильные дороги»

«Теперь же менее, чем за полтора суток, там будет снято старое покрытие, проведен ремонт дорожных люков, подготовлено основание для новой дорожной одежды. Только затем асфальт уложат в несколько слоев», — рассказали в ГБУ «Автомобильные дороги».

Новое покрытие одновременно будут укладывать два катка по всей ширине дороги. К утру 5 октября дорога будет полностью готова и открыта для автомобилистов.

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