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07:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыто влияние секса на старение

Бразильские ученые из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул выяснили, что сексуальная активность способствует старению. К такому выводу ученые пришли, проведя эксперименты на крысах. Статья исследователей опубликована в журнале Biogerontology.

Источник: Reuters

Согласно теории одноразовой сомы исходит из того, что организм располагает ограниченным количеством энергии, которая уходит на поддержание метаболизма, регенерацию и размножение. Чем больше ресурсов направлено для воспроизведения, тем меньше энергии получают механизмы, отвечающие за восстановление тканей и органов. В результате организм начинает стареть.

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Одним из вероятных механизмов, лежащих в основе возрастных изменений, является синтез активных форм кислорода (АФК). Эти молекулы обладают высокой реакционной способностью и окисляют клеточные мембраны, повреждают ДНК и нарушают гомеостаз. АФК являются побочным продуктом, который образуется в митохондриях, которые отвечают за производство необходимой для метаболизма энергии. Поскольку сексуальная активность и размножение являются энергозатратными процессами, то они могут усиливать генерацию кислородных радикалов.

В ходе исследования ученые использовали 80 самцов крыс. Двухмесячных животных разделили на четыре группы, в которых они доживали до 3, 6, 12 и 24 месяцев, после чего их умерщвляли. В каждой группе было две подгруппы — размножающиеся (к ним подселили самок) и не размножающиеся грызуны. Органы и ткани усыпленных крыс были проанализированы на количество антиоксидантов и уровень окислительного стресса, который выражался в концентрации АФК и вызванными ими повреждений.

Результаты показали, что у размножающихся крыс окислительная нагрузка на клетки была выше, чем у животных, которые не воспроизводились. Причем самой разрушительной для клеток оказалась сексуальная активность в молодом возрасте.

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