Запрет на бумажные журналы введут в некоторых школах Казахстана
В школах Казахстана будут использоваться только электронные журналы.
В школах Казахстана будут использоваться только электронные журналы.
АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Запрет на ведение бумажных журналов введут в казахстанских школах, которые используют электронные журналы, заявил министр образования и науки республики Ерлан Сагадиев.
По его словам, для автоматизации учебного процесса в среднем образовании используется система электронных журналов.
«Мы планируем для школ, внедривших электронные журналы, ввести запрет на использование бумажных журналов. Наша цель —
Персональные данные казахстанских детей хранит компания «Национальные информационные технологии».