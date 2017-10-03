Запрет на бумажные журналы введут в некоторых школах Казахстана

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 окт — Sputnik. Запрет на ведение бумажных журналов введут в казахстанских школах, которые используют электронные журналы, заявил министр образования и науки республики Ерлан Сагадиев.

По его словам, для автоматизации учебного процесса в среднем образовании используется система электронных журналов.

«Мы планируем для школ, внедривших электронные журналы, ввести запрет на использование бумажных журналов. Наша цель — наконец-то прекратить дублирование и существенно сократить отчетность», — сказал Сагадиев на заседании правительства во вторник.