Умер музыкант Том Петти

Семья музыканта, как утверждается, уже подтвердила эту информацию. Музыканта обнаружили в его доме в калифорнийском городе Малибу. У него была констатирована остановка сердца.

Вечером в понедельник о смерти певца сообщил телеканал CBS News. Позже портал TMZ опроверг эту информацию, но указал, что музыкант находится в критическом состоянии.