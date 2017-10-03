Умер музыкант Том Петти
В США на 67-м году жизни скончался
В США на 67-м году жизни скончался
Семья музыканта, как утверждается, уже подтвердила эту информацию. Музыканта обнаружили в его доме в калифорнийском городе Малибу. У него была констатирована остановка сердца.
Вечером в понедельник о смерти певца сообщил телеканал CBS News. Позже портал TMZ опроверг эту информацию, но указал, что музыкант находится в критическом состоянии.
Том Петти и его группа The Heartbreakers стали известны в 1970-е годы. В 2002 году группа попала в зал славы