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08:01 (мск), источник: Восток Медиа

Да будет свет: энергия вернулась в каждый дом Хабаровского края

Некоторые жители региона полтора суток находились в темноте.

Источник: Reuters

Во всех населённых пунктах Хабаровского края восстановлено электроснабжение. Они подключены по штатной схеме, энергия подаётся в полном объёме.

Основная часть жителей региона смогла осветить своё жилище вечером 2 октября, но в некоторых домах розетки оставались бесполезны до настоящей минуты. На электромагистралях устраняли нанесённые стихией повреждения 18 бригад в количестве 44 человек, а также 17 единиц спецтехники хабаровского филиала АО «ДРСК».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что непогода, разыгравшаяся в воскресенье, принесла проблемы с электроснабжением в районе имени Лазо, а также Хабаровском, Вяземском и Бикинском районах. Порывы ветра, достигавшие 17−22 метров в секунду, оставили без света более шести тысяч жителей региона.

Темпы устранения последствий аварии вызвали вопросы у прокуратуры Хабаровского края. По её мнению, муниципальные службы в районах могли бы быстрее справляться со сложившейся ситуацией. Надзорное ведомство проверило работу локальных энергетических предприятий, которые затягивали сроки ликвидации аварии.

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