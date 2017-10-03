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08:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

В Приморье начали выдавать разрешение на охоту

За вчерашний день департамент охотнадзора принял более 1,3 тысячи заявлений от приморцев.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 октября, PrimaMedia.

Сезон охоты откроется в Приморье 1 ноября. Для добычи кабана, пушных и пернатых животных каждый охотник должен заранее получить специальное разрешение. Прием заявлений на выдачу охотничьих ресурсов начался за месяц до начала сезона охоты — 2 октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«За вчерашний день мы приняли более 1,3 тысячи заявлений от приморцев. Из них — более 700 от жителей Спасского района, более 270 — от жителей Лесозаводска, более 260 — от жителей Находки. На проверку каждого заявления уходит не более суток, и уже на следующий день после его подачи человек может получить разрешение на охоту. Можно также получить документ за кого-либо — по доверенности», — рассказал заместитель директора департамента Алексей Суровый.

Подождать своего разрешения придется тем заявителям, которые в прошлом сезоне были привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты. Они могут подать документы не ранее чем за 45 дней до окончания охотничьего сезона — до 15 января.

«Охотиться можно строго только на те виды животных, в том количестве, месте и в те сроки, что указаны в разрешении у каждого конкретного человека. Штраф за незаконную добычу взрослого самца кабана составляет 45 тысяч рублей, за самку кабана — 75 тысяч рублей. За незаконно отстрелянного изюбря охотник будет оштрафован на 105 тысяч рублей, за медведя — на 90 тысяч рублей», — добавил Алексей Суровый.

Отметим, заявления, необходимые для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, принимаются по адресу: г. Владивосток ул. Алеутская, 45а, кабинет 208 по вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефоны для справок: 8 (423) 243−15−98, 240−09−37.

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