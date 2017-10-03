В Приморье начали выдавать разрешение на охоту
За вчерашний день департамент охотнадзора принял более 1,3 тысячи заявлений от приморцев.
За вчерашний день департамент охотнадзора принял более 1,3 тысячи заявлений от приморцев.
Владивосток, 3 октября, PrimaMedia.
Сезон охоты откроется в Приморье 1 ноября. Для добычи кабана, пушных и пернатых животных каждый охотник должен заранее получить специальное разрешение. Прием заявлений на выдачу охотничьих ресурсов начался за месяц до начала сезона охоты — 2 октября, сообщили ИА PrimaMedia в
«За вчерашний день мы приняли более 1,3 тысячи заявлений от приморцев. Из них — более 700 от жителей Спасского района, более 270 — от жителей Лесозаводска, более 260 — от жителей Находки. На проверку каждого заявления уходит не более суток, и уже на следующий день после его подачи человек может получить разрешение на охоту. Можно также получить документ за
Подождать своего разрешения придется тем заявителям, которые в прошлом сезоне были привлечены к административной ответственности за нарушение правил охоты. Они могут подать документы не ранее чем за 45 дней до окончания охотничьего сезона — до 15 января.
«Охотиться можно строго только на те виды животных, в том количестве, месте и в те сроки, что указаны в разрешении у каждого конкретного человека. Штраф за незаконную добычу взрослого самца кабана составляет 45 тысяч рублей, за самку кабана — 75 тысяч рублей. За незаконно отстрелянного изюбря охотник будет оштрафован на 105 тысяч рублей, за медведя — на 90 тысяч рублей», — добавил Алексей Суровый.
Отметим, заявления, необходимые для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, принимаются по адресу: г. Владивосток ул. Алеутская, 45а, кабинет 208 по вторникам, средам и четвергам с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. Телефоны для справок: