К родам и для посольства: как делают самые дорогие белорусские валенки

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Лора Павлова признается, что с детства мечтала рисовать, но начала не с холста и масла, а с валенок — ее арт-валенки с мотивами картин известных художников уходят по несколько тысяч долларов. Недавно валенки Лоры попали на выставку в посольство Беларуси в Москве, а вскоре поедут показать себя в Лондон. О том, как превратить обычные валенки в арт-валенки и как сберечь их от непогоды, мастер рассказала Sputnik.

«Для выставки сделала валенки с работами белорусского, российского и британского художников. Из белорусов выбрала Валентина Губарева. Попросила у него разрешение изготовить валенки по мотивам его картин», — рассказала Лора.

Губарев мастеру нравится давно, оказалось, что его картины отменно подходят для переложения на валенки.

«Смотрю на картину и понимаю, что валенки могут стать подходящим фоном. Но не все художники сговорчивы, это их право и я это понимаю», — рассказала Лора Павлова.

А многие сюжеты художников не особенно подходят для того, чтобы их переносили на войлок, классические картины на обуви не изобразишь.

Такие валенки больше подходят для тех, кто имеет загородный дом, жители города чаще заказывают валенки серых или коричневых оттенков, или не заказывают их вовсе. Сама Лора — загородный житель, и первые валенки задекорировала в подарок мужу.

Вот такие валенки от Лоры Павловой представляло белорусское посольство в России.

«В новогоднюю ночь мне захотелось сделать мужу подарок — решила подарить валенки. Я поехала в минский ЦУМ, но единственное, что смогла там отыскать — огромные мужские валенки с резиновой подошвой — сейчас ассортимент куда больше. Разумеется, я не могла подарить их мужу в таком виде, мы с ребенком расписали валенки акриловыми красками и получилось что-то вроде веселой обуви для Деда Мороза», — рассказала Лора.

Мужу валенки понравились, а после оказалось, что он не единственный, кому нравится расхаживать по улице в необычной обуви. Сейчас многие заказывают валенки в подарок иностранным друзьям, несколько пар уехали и в южные страны. Особенно оценили белорусские валенки итальянцы — зима у них пусть и не студеная, но в домах в это время года отнюдь не жарко, вот они и щеголяют в белорусских валенках. А одна пара валенок даже уехала в солнечную Испанию.

Но самый трогательный заказ сделала молодая семья совсем недавно. Беременная женщина ко дню рождения ребенка попросила у супруга не дорогие украшения, а валенки.

Валенки по мотивам Шиле «Сидящая женщина с подтянутой вверх левой ногой» и «Обнаженная, лежащая на животе» Куда в них пойти.

Особых требований к уходу нет, главное, чего боятся валенки — моль. Она никогда не заведется зимой, выждет время, когда вы перестанете носить валенки, и тогда примется за дело. Поэтому недостаточно сложить обувь и забросить в темное место до осени, валенки нужно просушить, обработать антимольным препаратом, завернуть в пакет и только тогда прятать. Если не хотите использовать химические препараты, периодически доставайте, просушивайте валенки на солнце — и все будет хорошо. Впрочем, в последнее время войлок проходит хорошую чистку и моль его не берет, но лучше перестраховаться.

Пришли с улицы — просушите обувь, утром вы должны надеть теплые валенки. Оставили на ночь на холоде и обули холодные — будете мерзнуть. Вообще старайтесь не мочить войлок, иначе он может сесть, а в белых валенках не стоит ходить по грязному снегу.

Лучшее натуральное средство от моли — лаванда, Лора специально ее выращивает и сушит, чтобы потом помещать ароматные веточки в валенки Кеды для Колдуна.

«Когда-то я думала, что ни за что не стану делать на валенках надписи или банальные сюжеты — например, традиционных белорусских аистов или символику. А потом у меня появился заказчик, который попросил именно такие валенки сделать для своего иностранного партнера, и в итоге на валенке появилась и надпись, и аист», — рассказала Лора Павлова.

Среди необычных заказов — валенки с узором из кед, которые заказали поклонницы Георгия Колдуна.