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08:57 (мск), источник: Sputnik.md

Тепло в Молдову еще вернется: точный прогноз погоды на 4 и 5 октября

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды в нашей стране, а также народные приметы и традиции.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 72% 772 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 3 октября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха составит + 15 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха во вторник, 3 октября, составит + 17 С в Кишиневе и + 18 С на юге.

Атмосферное давление пониженное 757 мм.рт.ст. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем +14 +15 С днем, а ночью +2 +3 С. В центре республики ожидается от +16 до + 17 С в дневные часы и +5 +6 С — ночью. На юге температура поднимется до + 17 градусов днем и +7 +9 С в ночные часы.

В ближайшие дни 4 и 5 октября ожидается малооблачная погода, при этом каждый день ожидается повышение температуры на один градус — до + 20 С в четверг, 5 октября.

Праздники

Обычно на Астафьев день было принято рубить капусту, поскольку считали, что именно сейчас капуста — самая вкусная. Также 3 октября отмечали праздник мельников, поскольку в этот день практически всегда дул сильный ветер, а мельницы работали как раз с помощью этой стихии. К слову, в сознании народа мельник являлся человеком необычным, и многие говорили, что он обладает сверхъестественными способностями или связан с нечистой силой. Хотя, с другой стороны, на Руси знали, что это человек незаменим. При этом, говорили, что очень сложно без нечистой силы самостоятельно строить мельницу, перемалывать зерно.

Верили, что мельник приносит водяному человеческую жертву, чтобы он помогал ему в дальнейшем. А для этого мельник толкал человека в омут или под мельничное колесо. Однако, правда это или нет — неизвестно. Об этом потом нужно было ежегодно напоминать водяному, наливая в воду водки или бросая туда хлеб. В народе говорили, что из омута в пекло рукой подать, поскольку молебнов на мельнице никогда не проводят.

Также вблизи мельницы люди старались не гулять понапрасну, поскольку опасались с женщиной и собакой, поскольку именно такой облик может принимать нечистая сила. Все эти верования подкреплялись различными сказками. Говорили, что водяной гостит у мельника, а русалки под мельничным колесом моют волосы. Еще больше боялись разрушенной или заброшенной мельницы, так как верили, что на крыше сидят упыри, а на столбах можно увидеть чертей. Если путник случайно заходил в это гиблое место, то, согласно приметам, мог пропасть без вести.

Народные приметы на 3 октября

Северный ветер 3 октября — холода скоро наступят, а если ветер дует с южной стороны, то впереди будет много теплых дней. Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный — сильные ливни.

Паутина 3 октября летает и туман стоит — осень будет теплой, а зима наступит нескоро.

Много шишек на нижних ветках ели — жди ранних морозов. Если шишек больше вверху, то, в соответствии с приметами, холодным будет конец зимы.

Если человек родился 3 октября, то его талисманом является нефрит.

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