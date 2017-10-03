90-летний пенсионер обратился к премьеру Павлу Филипу с просьбой о помощи
90-летний пенсионер из села Куболта обратился к премьеру Павлу Филипу с просьбой помочь ему продать мёд.
90-летний пенсионер из села Куболта обратился к премьеру Павлу Филипу с просьбой помочь ему продать мёд.
Таким образом мужчина решил собрать деньги для строящейся в Бельцах церкви. Алексей Горя 30 лет работал там учителем. Сейчас он занимается пчеловодством. Его пасека насчитывает 40 ульев. В этом году пенсионер собрал 500 килограммов мёда.
Письмо с просьбой о помощи продать мёд пенсионер написал главе кабмина 20 сентября.
«Подумал, он — государственный деятель. Должен всем отвечать и он ответил. Мне сказали, что нашли покупателя. Приезжал
Власти нашли предпринимателя, который готов экспортировать мёд в Румынию. Односельчане пенсионера были удивлены поступком мужчины.
«Смелый он человек, если решился на такое. Чтобы просить помощи, надо сначала самому
«Он старик, ему нужна помощь. Я пока в помощи не нуждаюсь. Мне дети помогают.»
Средства, вырученные с продажи мёда, Алексей Горя планирует передать на строительство церкви в городе Бельцы. Храм начали возводить четыре года назад, но