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08:55 (мск), источник: Publika.md

90-летний пенсионер обратился к премьеру Павлу Филипу с просьбой о помощи

90-летний пенсионер из села Куболта обратился к премьеру Павлу Филипу с просьбой помочь ему продать мёд.

Источник: Publika.md

Таким образом мужчина решил собрать деньги для строящейся в Бельцах церкви. Алексей Горя 30 лет работал там учителем. Сейчас он занимается пчеловодством. Его пасека насчитывает 40 ульев. В этом году пенсионер собрал 500 килограммов мёда.

Письмо с просьбой о помощи продать мёд пенсионер написал главе кабмина 20 сентября.

«Подумал, он — государственный деятель. Должен всем отвечать и он ответил. Мне сказали, что нашли покупателя. Приезжал кто-то из района, узнавал, сколько у меня меда», — сказал житель села Куболта Алексей Горя.

Власти нашли предпринимателя, который готов экспортировать мёд в Румынию. Односельчане пенсионера были удивлены поступком мужчины.

«Смелый он человек, если решился на такое. Чтобы просить помощи, надо сначала самому что-то сделать.»

«Он старик, ему нужна помощь. Я пока в помощи не нуждаюсь. Мне дети помогают.»

Средства, вырученные с продажи мёда, Алексей Горя планирует передать на строительство церкви в городе Бельцы. Храм начали возводить четыре года назад, но из-за отсутствия денег, строительство прекратили.

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