90-летний пенсионер обратился к премьеру Павлу Филипу с просьбой о помощи

Таким образом мужчина решил собрать деньги для строящейся в Бельцах церкви. Алексей Горя 30 лет работал там учителем. Сейчас он занимается пчеловодством. Его пасека насчитывает 40 ульев. В этом году пенсионер собрал 500 килограммов мёда.



Письмо с просьбой о помощи продать мёд пенсионер написал главе кабмина 20 сентября.



«Подумал, он — государственный деятель. Должен всем отвечать и он ответил. Мне сказали, что нашли покупателя. Приезжал кто-то из района, узнавал, сколько у меня меда», — сказал житель села Куболта Алексей Горя.



Власти нашли предпринимателя, который готов экспортировать мёд в Румынию. Односельчане пенсионера были удивлены поступком мужчины.



«Смелый он человек, если решился на такое. Чтобы просить помощи, надо сначала самому что-то сделать.»



«Он старик, ему нужна помощь. Я пока в помощи не нуждаюсь. Мне дети помогают.»



Средства, вырученные с продажи мёда, Алексей Горя планирует передать на строительство церкви в городе Бельцы. Храм начали возводить четыре года назад, но из-за отсутствия денег, строительство прекратили.