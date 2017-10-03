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12:30 (мск), источник: Городской репортер

В Ростове в течение двух недель сотни домов останутся без света

В Ростове из-за технических работ в течение ближайших двух недель сотни домов будут обесточены, сообщает пресс-служба горадминистрации.

3 октября c 9:00 до 17:00 по адресам: ул. 18-я линия, 30−72, 25−65; ул. 20 линия, 29/25, 33, 22−48; ул. Налбандяна, 27−33, 24−30; пр. Коммунистический, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5; ул. 1-я Краснодарская, 43−65, 90/1, 90/4, 90/5, 90/6, 90−94, 92/1, 92/3, 92/5, 92/6, 92/4а, 92/4б; ул. Прогрессивная, 6−20.

С 3 по 6 октября c 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Кадровая, 35−71, 36−92; ул. Новгородская, 27−79, 32−74; ул. Пулковская, 27−73, 26−78; ул. Сквозная, 29−87, 28−84; ул. Керамическая, 1−13, 2−14; пер. Кафельный, 1−19, 2−18; пер. Паровозный, 1−37, 2−26; пер. Поворотный, 1−19, 2−22; ул. Текучева, 111−131, 184−222; ул. Ржевская, 1−17, 2−16; ул. Нефедова, 63, 60−80; пер. Братский, 120−144; пер. Халтуринский, 133−161, 186−202; ул. Козлова, 63/159, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63а, 63д; пер. Островского, 143−153; ул. Галана, 2−26; ул. Гаккеля, 3−21; 2−18; ул. Цезаря Куникова, 1−9; 2−12; ул. Шеболдаева, 27−55; 12−22; ул. Ивана Франко; ул. Кропоткина, 2−10; пер. Айвазовского; пер. Ростовский; пер. Ленкоранский.

4 октября c 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Лесозащитная, 37−83, 42−94; ул. Архангельская, 27−29, 28−30; ул. Днепропетровская, 67−69, 20−28; ул. Богураева, 1−9, 2−22; ул. Брестская, 17−33, 52−74; ул. Брянская, 15−41, 14−424 ул. Панфиловцев, 2−34; пер. Иркутский, 21−25, 30−32; пер. Астраханский, 31−33, 32−34; пер. Одесский проезд, 1−21, 2−22; пер. Керченский, 13−37, 14−38; пер. Сочинский, 13−43, 14−52; пер. Туапсинский, 29−47; пр. Коммунистический, 11−17; ул. 1-я Краснодарская, 55; ул. 2-я Краснодарская, 119; ул. Тружеников, 36а.

С 4 по 5 октября c 9:00 до 17:00 по адресам: пер. Дзержинский, 1−39, 2−24; ул. Руднева, 1−41, 2−38; ул. Коновалова, 1−23, 2−20; ул. Солидарности, 279−289, 236−246; ул. Кржижановского, 231−243, 252−264.

5 октября c 8:00 до 17:00 в пос. Кумженском, с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Казахская, 76/3, 78/2; ул. Обский, 9; пер. Бойцовский, 11−25, 28−42; ул. Войкова, 245; Железнодорожный Верхний Проезд, 11−67; ул. 1-я Круговая, 86; ул. Матросова, 1−47, 2−56; пер. Пограничный, 3−5; ул. Портовая, 237−309; пер. Рабфаковский, 1−9, 2−18; пер. Синявский, 4−24, 11−29; пер. Туристский, 1−21, 2−16; пер. Чичеринский, 2−18, 3−17.

С 5 по 6 октября с 7:00 до 17:00 по адресам: ул. Дарвина, 1−65, 36−68; ул. Долгожданная, 36а; ул. Линейная, 39−101, 42−110; ул. Лучевая 1−71, 2−76; ул. Мадояна, 202−240, 205а, 205−245, 245а; ул. Песчанокопская, 1−57, 2−58; ул. Сормовская, 121−125.

С 5 октября по 3 ноября с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. 30-летия Октября, 94−166, 67−97.

6 октября с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Волгодонская, 44−62, 45−61; ул. Гризодубовой, 46−60, 61−67; ул. Доброхимовская, 77−89, 82−88; ул. 1-я Краснодарская, 43/13; ул. 2-я Краснодарская, 75−113, 113/15; ул. Лазаревская, 29−39, 34−40; ул. Проселочная, 9/71, 11/80; ул. Ревкомовская, 120−124, 121−125. С 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Белорусская, 132−174; ул. Енисейская, 1−29, 2−30; ул. Алтайская, 1−27, 2−28; ул. Каспийская, 1−27, 2−28; ул. Владимирская, 1−27, 2−20; пер. Самарский, 25−45, 40−76; пер. Ильменский, 39−75, 38−72; пер. Мезенский, 25−37, 28−34. С 9 по 10 октября с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Украинская, 73−83, 54−62; ул. Вятская, 74−78; пер. Уральский, 93−103, 104−130; пер. Ухтомский, 71−135, 80−136.

С 9 по 13 октября с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Солидарности, 1−125,2−114; пер. Норильский, 14−28; ул. Детская, 1−79, 2−72; пер. Рационализаторский, 31−53, 24−40; ул. А. Блока, 27−39, 28−36.

С 10 по 11 октября с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. 35-я Линия, 51−81; ул. 37-я Линия, 44−76, 93−95; ул. 2-я Пролетарская, 46−54, 53−75; ул. Богданова, 58−72.

С 11 по 12 октября с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Детская, 1−79, 2−72; пер. Норильский, 15−17, 38−42; пер. Рационализаторский, 35−53, 28−40; ул. А. Блока, 41, 43.

13 октября с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Кавказский, 1−23а, 2−22; ул. Казбекский, 1−19, 2−30; пер. Нальчикский, 1−47, 2−44; пер. Тебердинский, 1−37,2−30; пер. Тувинский, 6−58, 29, 47−55; ул. Куйбышева, 1−25, 10−30; пр. Шолохова, 214, 222−238; ул. Металлургическая, 2−8; ул. Селиванова, 37−49; ул. Ищенко, 5−15; ул. Ивахненко, 7−11, 2−10; ул. Промышленная, 15−37, 24−42; ул. Инструментальная, 11−23; пер. Столярный, 1−11, 2−12; пр. Мира, 11−21.

С 16 по 18 октября с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. 26 июня, 100−162, 107−163; ул. Лесозащитная, 94−144, 85−127; ул. Печорская, 92−132, 109−149; ул. Брянская, 1−13, 2−12; пер. Сочинский, 1−13, 2−12; ул. Дундича, 55−67, 62−78; пер. Туапсинский, 1−11, 35, 2−58; пер. Моздокский, 1−51, 2−30; ул. 1-ая Грамши, 57−111, 68−94; ул. 2-ая Грамши, 100−176, 87−125; пер. Адлерский, 1−55, 2−54; пер. Армавирский, 2−44, 15−45; ул. Онежская, 1−19, 2−16; ул. Двинская, 37−69, 66−94; ул. Волжская, 151−165, 160−174; ул. Можайская, 77−149, 2−22; ул. Борковского, 1−53, 26−40; ул. Победы, 1−35, 2−46; ул. Шевцовой, 1−39, 2−28; ул. Невская, 1−17, 2−20; ул. Панфиловцев, 36−62; ул. З. Космодемьянской, 1−54; ул. Ижевская, 1−34; ул. Арзамасская, 2−26.

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