Челябинка стала курсантом военного училища летчиков
17-летняя девушка получила высший балл — первую группу профпригодности.
17-летняя девушка получила высший балл — первую группу профпригодности.
Жительница Челябинска Владислава Григоренко стала курсантом Краснодарского военного авиационного училища в рамках первого в истории ВКС России женского набора, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».
На курс приняли всего 16 девушек, на одно место претендовали 10 человек. 30 сентября курсанты приняли присягу.
«Мечта стать военным летчиком была с самого детства. Я смотрела парад на площади Революции: самолеты понравились больше, чем танки. Я хочу стать
«Влада — “девочка из прошлого”: правильная, воспитанная, скромная, с длинными косами, худенькая, не знаю, в чём душа держится. Она почти до 11 класса профессионально занималась танцами в ансамбле “Урал”. Несколько месяцев даже успела позаниматься фехтованием. Военный вуз выбрала, потому что в нашей школе огромное внимание уделяют патриотическому воспитанию. Школа носит имя генерала Карбышева. Нашу школу закончил
В Краснодарском летном училище на Владиславу возлагают большие надежды. Курсовой офицер Наталья Костина сообщила «АиФ-Челябинск», что у девушки первая группа профпригодности, а это означает, что она взяла самую высокую планку уже на старте: прошла экзамены на стрессоустойчивость и