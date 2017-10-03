Челябинка стала курсантом военного училища летчиков

Жительница Челябинска Владислава Григоренко стала курсантом Краснодарского военного авиационного училища в рамках первого в истории ВКС России женского набора, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

На курс приняли всего 16 девушек, на одно место претендовали 10 человек. 30 сентября курсанты приняли присягу.

«Мечта стать военным летчиком была с самого детства. Я смотрела парад на площади Революции: самолеты понравились больше, чем танки. Я хочу стать летчиком-истребителем. На экзаменах мы прошли профотбор, военно-летную комиссию и сдавали нормативы — пробежать 100 м, 1 км, пресс — 55 раз в минуту», — рассказывает Владислава.

«Влада — “девочка из прошлого”: правильная, воспитанная, скромная, с длинными косами, худенькая, не знаю, в чём душа держится. Она почти до 11 класса профессионально занималась танцами в ансамбле “Урал”. Несколько месяцев даже успела позаниматься фехтованием. Военный вуз выбрала, потому что в нашей школе огромное внимание уделяют патриотическому воспитанию. Школа носит имя генерала Карбышева. Нашу школу закончил летчик-космонавт Юрий Шеффер, в музее есть его шлем, мы дружим с его семьёй. Есть кружок Шеффера, космонавт Максим Сураев тоже был у нас в гостях. Ну и выбор такой не без влияния мамы — она у Владиславы работает доктором в областном военкомате», — рассказывает Лариса Познякова, учитель школы № 92, которую закончила челябинка.