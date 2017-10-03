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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии к выходным потеплеет до +15 градусов

Солнечная погода продержится в республике целую неделю.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +17° 72% 772 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Несмотря на холодное начало недели, выходные будут теплыми, пообещали синоптики. Небесная канцелярия сменила гнев на милость: ближе к 7 и 8 октября в Башкирии будет стоять солнечная погода, осадков — ни дождя, ни снега не ожидается. Ветер умеренный, до 5 м/с.

Стобик термометра ночью покажет отметку в +4-+7 градусов, а, например, сегодня, 3 октября, такая температура ожидается днем. После обеда в выходные выглянет солнце и воздух прогреется до +15 градусов в южных районах республики. Температура в Уфе 7 октября составит +12 градусов, в Стерлитамаке — +14 градусов, а в Белорецке +10 градусов тепла.

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