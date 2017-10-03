В Красноярске скончался актер Виктор Савченков

В Красноярске на 70-м году жизни скоропостижно скончался актер Красноярского музыкального театра Виктор Савченков.

О печальном событии сообщил в пресс-службе театра.

Гражданская панихида состоится в Красноярском музыкальном театре (проспект Мира, 129) в среду, 4 октября, в 11 часов.

Отметим, причину смерти актера пока не называют.

Виктор Савченков — заслуженный артист России, ведущий солист Красноярского музыкального театра. Выпускник Киевской консерватории, в Красноярск его пригласили выступать в 1977 году.