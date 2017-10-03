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09:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском районе частный садик закрыли из-за антисанитарии

Проверка началась в связи с болезнью одного из воспитанников.

В Пермском районе приостановлена деятельность частного детского садика из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Постановление об этом вынес суд после проверки Роспотребнадзора по Пермскому краю. Санитарно-эпидемиологическое расследование провели после случая энтеровирусной инфекции у ребенка, посещающего группу.

«Были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной организации, в частности для приготовления пищи отсутствуют необходимые помещения, технологическое, холодильное, моечное оборудование; прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в учреждении осуществляется без документов, подтверждающих их качество и безопасность; не осуществляется контроль температурного режима в холодильном оборудовании; не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд и многое другое», — сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Заболевший ребёнок попал в больницу. Существовала угроза распространения инфекции на других детей в садике.

Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность садика приостановили на 60 суток.

За это время предприниматель должен устранить все нарушения.

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