В Пермском районе частный садик закрыли из-за антисанитарии

Постановление об этом вынес суд после проверки Роспотребнадзора по Пермскому краю. Санитарно-эпидемиологическое расследование провели после случая энтеровирусной инфекции у ребенка, посещающего группу.

«Были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной организации, в частности для приготовления пищи отсутствуют необходимые помещения, технологическое, холодильное, моечное оборудование; прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в учреждении осуществляется без документов, подтверждающих их качество и безопасность; не осуществляется контроль температурного режима в холодильном оборудовании; не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к технологическим процессам приготовления блюд и многое другое», — сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.