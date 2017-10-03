В Пермском районе частный садик закрыли из-за антисанитарии
Проверка началась в связи с болезнью одного из воспитанников.
Проверка началась в связи с болезнью одного из воспитанников.
В Пермском районе приостановлена деятельность частного детского садика
Постановление об этом вынес суд после проверки Роспотребнадзора по Пермскому краю.
«Были выявлены многочисленные нарушения
Заболевший ребёнок попал в больницу. Существовала угроза распространения инфекции на других детей в садике.
Суд признал предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность садика приостановили на 60 суток.
За это время предприниматель должен устранить все нарушения.