ГИБДД Челябинской области просит автомобилистов не садиться за руль: на дорогах транспортный коллапс
На дорогах Челябинской области — транспортный коллапс. ГИБДД просит автомобилистов отказаться от поездок, а коммунальщиков оперативней убирать снег.
На дорогах Челябинской области — транспортный коллапс. ГИБДД просит автомобилистов отказаться от поездок, а коммунальщиков оперативней убирать снег.
За прошедшие сутки на дорогах области произошло 167
Изменившиеся погодные условия вносят свои коррективы в движение транспорта. Так, например, на автодороге Москва — Челябинск, в данный момент, затруднено движение через перевал «Уреньга». В западной части нашего региона до сих пор продолжается снегопад.
«Дорожная техника не справляется со своевременной расчисткой
Управление ГИБДД по Челябинской области просит владельцев автотранспорта временно не пользоваться им. Для передвижения предлагаем воспользоваться общественным транспортом.
«Обращаясь к коммунальным службам, напоминаем, что от своевременной уборки улиц и тротуаров зависит безопасность дорожного движения», — добавили в
По данным синоптиков улучшения погодных условий на ближайшие дни не предвидится.