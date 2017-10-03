В Пермь приедут самые известные роботы мира
Уже 7 октября пермяки смогут увидеть достижения инженеров всего мира на выставке «Робополис». Это единственная интерактивная выставка технологий, где можно трогать, общаться и играть с роботами.
Уже 7 октября пермяки смогут увидеть достижения инженеров всего мира на выставке «Робополис». Это единственная интерактивная выставка технологий, где можно трогать, общаться и играть с роботами.
Море удовольствия получат как дети, так и взрослые, потому что среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все — живые, с ними можно будет не только сделать селфи, но и поговорить.
В программе «Робополиса:
— 50 роботов со всего мира;
— Экспозиция дополнена пятью зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана и даже поднять вертолет силой мысли;
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— Душевные разговоры и танцы с роботами;
— Полеты на квадракоптерах;
— Приборы для передвижения предметов силой мысли и еще много всего необычного.
На трех
Выставка будет работать в ТРК «СпешиLove» c 7 октября до 12 ноября. Билеты со скидкой 20% на выставку роботов можно купить на сайте до 7 октября включительно.