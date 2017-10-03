В Пермь приедут самые известные роботы мира

Море удовольствия получат как дети, так и взрослые, потому что среди роботов будут и те, что знакомы всем по известным фильмам, а еще они все — живые, с ними можно будет не только сделать селфи, но и поговорить.

В программе «Робополиса:

— 50 роботов со всего мира;

— Экспозиция дополнена пятью зонами виртуальной реальности, где каждый сможет прокатиться на американских горках, побывать на дне океана и даже поднять вертолет силой мысли;

— Тесла-шоу, робобокс, робозоопарк и робофутбол;

— Душевные разговоры и танцы с роботами;

— Полеты на квадракоптерах;

— Приборы для передвижения предметов силой мысли и еще много всего необычного.



На трех мастер-классах дети и взрослые смогут своими руками собрать костюм робота, порисовать 3D-ручками, сделать настоящую голограмму и главное — все, что вы сделаете, сможете унести с собой.



Выставка будет работать в ТРК «СпешиLove» c 7 октября до 12 ноября. Билеты со скидкой 20% на выставку роботов можно купить на сайте до 7 октября включительно.

