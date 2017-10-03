Уехавшие омичи принесли миллиарды своим новым регионам
В 2016 году за пределы Омской области выехало порядка 165 тыс. жителей региона. Их доходы составили 45 млрд рублей.
В 2016 году за пределы Омской области выехало порядка 165 тыс. жителей региона. Их доходы составили 45 млрд рублей.
При этом работодатели в других регионов перечислили 5,8 млрд рублей по НДФЛ. Такие данные приводит Управление федеральной налоговой службы России по Омской области.
«Сумма НДФЛ, уплаченная в 2016 году работодателями (налоговыми агентами) данной категории омичей в бюджеты субъектов Российской Федерации, где находятся эти работодатели, составила 5,8 млрд рублей», — заявили в Управлении.
В основном омичи предпочитали уезжать в Новосибирск, Москву, Тюмень.
Отметим, что с каждым годом бюджет Омской области теряет все больше НДФЛ на покинувших регион. Так, в 2013 году — 4 млрд рублей, в 2014 году — 4,4 млрд рублей, в 2015 году — 5,4 млрд рублей.