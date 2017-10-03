Уехавшие омичи принесли миллиарды своим новым регионам

При этом работодатели в других регионов перечислили 5,8 млрд рублей по НДФЛ. Такие данные приводит Управление федеральной налоговой службы России по Омской области.

«Сумма НДФЛ, уплаченная в 2016 году работодателями (налоговыми агентами) данной категории омичей в бюджеты субъектов Российской Федерации, где находятся эти работодатели, составила 5,8 млрд рублей», — заявили в Управлении.

В основном омичи предпочитали уезжать в Новосибирск, Москву, Тюмень.