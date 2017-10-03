В Уфе появилась сосновая аллея в честь 95-летия судебной системы Башкортостана
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В декабре 2017 года судебная система Башкортостана будет отмечать свое 95-летие. По информации
УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В декабре 2017 года судебная система Башкортостана будет отмечать свое 95-летие. По информации
В памятном мероприятии приняли участие руководство Верховного суда и приглашенные гости.
Как сообщало агентство «Башинформ», с 3 по 6 октября в Башкортостане пройдут массовые посадки хвойных деревьев. Всего на территории республики высадят 50 тысяч саженцев.