В Уфе появилась сосновая аллея в честь 95-летия судебной системы Башкортостана

УФА, 3 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В декабре 2017 года судебная система Башкортостана будет отмечать свое 95-летие. По информации пресс-службы Верховного суда РБ, в честь этой знаменательной даты сотрудники суда 2 октября высадили 95 молодых сосен. Новая аллея появилась в уфимском сквере имени 50-летия Победы.