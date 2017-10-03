Туризм в Узбекистане: семь бед — один ответ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 3 окт — Sputnik. В очередной раз посетители увидят десятки ярких павильонов местных и зарубежных операторов, отведают плова и сомсы, изучат ремесленные диковинки и станцуют вместе с хореографическими коллективами. Однако за всей этой яркой мишурой в стороне вновь останутся проблемы туристической отрасли страны, которая за последние два десятка лет так и не смогла по-настоящему себя зарекомендовать на мировой арене.

В чем причина этому, разбирались корреспонденты Sputnik Узбекистан.

Ориентировка на местности

Сегодня туризм — это уже не просто красивая картина с пляжами, замками и историческими достопримечательностями. Это целый комплекс взаимоувязанных вопросов, на большую часть из которых, к сожалению, мало может повлиять туристический орган страны, в нашем случае Государственный комитет республики Узбекистан по развитию туризма.

Вопросы визового оформления, валютная либерализация и упрощение финансовых операций, развитие транспортных коммуникаций, привлечение инвестиций — все это прерогатива других ведомств, а Госкомтуризм сегодня выполняет лишь некую презентационную функцию, рассказывая с высоких и не очень трибун о том, какой бы могла быть туристическая отрасль страны. Бессилие главного туристического органа страны ярко подчеркивают его старания последние лет 10 пробить конвертацию и упрощение визовых процедур. Все изменилось только с приходом нового президента.

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И такой подход в перспективе вряд ли изменится. Что бы не предлагали специалисты и эксперты отрасли, лоббисты из других министерств будут делать так, как выгодно им. Простой пример — вопрос с упрощением визового режима, о решении которого уже давно кричат представители туристической отрасли. Казалось бы, в конце прошлого года власти пошли на встречу и утвердили новый порядок, в рамках которого с 1 апреля 2017 года визовый режим полностью отменялся для туристов из 15 стран на срок не более 30 дней. Кроме того, безвизовый режим должен был быть доступен еще для граждан 12 стран, достигших возраста 55 лет.

Однако спустя месяц все перевернулось с ног на голову. Согласно новому указу главы государства, отмена виз для 27 стран, указанных выше, была отложена до 2021 года. Спустя полгода, в августе 2017 года, появился новый временной ориентир — 1 января 2018 года, когда предусматривается не полная отмена, а некое упрощение визового режима.

Что это будет, пока не совсем понятно, но уже создана рабочая группа, ответственная за подготовку мер по поэтапному облегчению визовых и регистрационных процедур. На днях она должна была передать свои предложения правительству с конкретным перечнем стран, для граждан которых предлагается упрощение с 1 января 2018 года визового режима, а также стран, для граждан которых будут предлагаться специальные программы паломнического туризма (зиёрат).

Пришел, увидел и забыл

Еще одна большая проблема отечественной туристической отрасли — ужасное состояние транспортной инфраструктуры. И все начинается с главных воздушных ворот страны — международного аэропорта столицы. В интернете можно найти тысячи комментариев от туристов, посетивших Узбекистан, которые мягко сказать недовольны сервисом и очередями в воздушной гавани.

Решить этот вопрос было призвано строительство суперсовременного международного терминала, стоимость которого по предварительным оценкам должна была превысить 300 миллионов долларов. Однако и тут не обошлось без определённого конфуза. Сначала проекту дали «зеленый свет», южнокорейские специалисты почти год разрабатывали детальное технико-экономическое обоснование проекта, а затем его просто свернули, несмотря на потраченные деньги. Затем, после смены руководства Национальной авиакомпании, вновь появилась информация, что строительство могут восстановить, но воз и ныне там.

И такое отношение во всем. Дороги между городами в последние годы более или менее привели в порядок. Однако с сопутствующей инфраструктурой дела обстоят также плохо. Почитайте сколько «хороших» слов европейские туристы говорят об отечественных санузлах на трассах, уровне точек общественного питания, кафе и ресторанов. О сервисе в некоторых из них ходят легенды на специализированных туристических сайтах.

Отдельный вопрос — стоимость перелёта в Узбекистан. Для россиян, например, намного дешевле слетать в Турцию и Таиланд, нежели посетить наши красоты. Такая же ситуация и с основным нашим рынком — странами Европы. Национальный перевозчик пытается изменить эту ситуацию, вводя скидки на билеты для организованных групп туристов, но пока это не перевешивает чашу весов.

У предыдущего руководства Госкомтуризма и вовсе была идея о создании государственного лоукостера для решения этой проблемы, но в обозримом будущем это вряд ли возможно. «Узбекистон хаво йуллари» и так погрязла по уши в долгах, правительству пришлось даже освобождать её от уплаты налогов. Поэтому идею отложили в долгий ящик.

Не стоит забывать и высоких, даже по европейским меркам, ценах на проживание в отелях. Стоимость номера в международных брендовых гостиницах высшей категории в Ташкенте в 1,5 раза выше, чем в Европе. Завышенные цены связаны с низкой заполняемостью мест размещения, невысоким уровнем конкурентной среды и сильной зависимостью от бизнес-туристов.

Представители туркомпаний также часто говорят об отсутствии комплексного отдыха в стране. Единственное, что из года в год слышат иностранные туристы, так это о красотах древней Бухары, Хивы, Самарканда и далее по списку. А по сути больше то предложить и нечего. Поэтому и нечего удивляться, что основой туристического потока в Узбекистан стали европейские и азиатские пенсионеры, которые физически не готовы к активному отдыху.

Почему сложилась такая ситуация? Опять же — здесь целый комплекс проблем от запрета увеселительным заведениям работать после 23:00 и отсутствия каких-либо массовых увлекательных программ и объектов. К счастью, в этом отношении в последние полгода инициативу активно взял частный бизнес. Так, например, в самом центре Ташкента планируется построить свой вариант «Диснейленда» с замком, серфингом, дельфинарием и многим другим.

В Ташкентской области идет создание современного горного туристического кластера. В течение ближайших двух лет в Чимганской рекреационной зоне планируется построить современный гостиничный комплекс на 500 мест, а также новую канатную дорогу, протяженностью два километра, которую будут обслуживать 26 кабин. В Бостанлыкском районе появится гостиничный комплекс «Куш-Чинор» на 130 мест с рестораном, оздоровительным центром и пунктами сервиса, а также круглогодичный горнолыжный курорт «Амирсой». Под эти цели правительство намерено выделить предпринимателям кредитов на 50 миллионов долларов.

Отдельной строкой идут проекты крупных российских бизнесменов узбекского происхождения. Например, Алишер Усманов профинансирует создание туристской зоны «Кадимий Бухоро».

Свой ответ Чемберлену готовит и Минкульт. Планируется, что он подготовит различные шоу, театрализованные концертные представления, с реконструкцией исторических событий, выступления фольклорных ансамблей и артистов современной эстрады, показы мод и другие зрелищные мероприятия, которые будут проводиться во всех исторических городах страны на регулярной основе.