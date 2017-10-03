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09:36 (мск), источник: АиФ Челябинск

Техника не может расчистить снег из-за скопившихся машин в Челябинске

Челябинцев просят воспользоваться общественным транспортом.

Дорожная техника не справляется со своевременной расчисткой снега из-за скопившегося транспорта, сообщают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области.

«В западной части нашего региона до сих пор продолжается снегопад. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам, если этого потребует ситуация. Владельцам автотранспорта советуем временно не пользоваться им, а воспользоваться общественным транспортом», — отмечают в ведомстве.

По данным синоптиков, улучшения погодных условий на ближайшие дни не предвидится.

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