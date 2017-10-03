Техника не может расчистить снег из-за скопившихся машин в Челябинске
Челябинцев просят воспользоваться общественным транспортом.
Челябинцев просят воспользоваться общественным транспортом.
Дорожная техника не справляется со своевременной расчисткой снега
«В западной части нашего региона до сих пор продолжается снегопад. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам, если этого потребует ситуация. Владельцам автотранспорта советуем временно не пользоваться им, а воспользоваться общественным транспортом», — отмечают в ведомстве.
По данным синоптиков, улучшения погодных условий на ближайшие дни не предвидится.