Техника не может расчистить снег из-за скопившихся машин в Челябинске

«В западной части нашего региона до сих пор продолжается снегопад. На все автодороги федерального и областного значения выведены дополнительные наряды ДПС для осуществления надзора за движением и своевременной помощи автомобилистам, если этого потребует ситуация. Владельцам автотранспорта советуем временно не пользоваться им, а воспользоваться общественным транспортом», — отмечают в ведомстве.