В Омской области привито от гриппа 514 400 человек
Прививочная кампания в Омской области продолжается.
Прививочная кампания в Омской области продолжается.
На территории Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека В Омской области. Роспотребнадзор информирует, что за неделю с
На территории Омской области продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Общее число привитых в рамках национального календаря прививок в настоящее время составляет 514 400 человек,
По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами: риновирусами и метапневмовирусами. Вирусы гриппа на территории области не циркулируют.