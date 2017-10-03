В Омской области привито от гриппа 514 400 человек

Источник: РИА "Новости"

На территории Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека В Омской области. Роспотребнадзор информирует, что за неделю с 25.09.2017 г. по 01.10.2017 г. зарегистрировано 10 274 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

На территории Омской области продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Общее число привитых в рамках национального календаря прививок в настоящее время составляет 514 400 человек, и т. ч. взрослого населения — 264 400 человек (48,8% от числа подлежащих). Детей привито 250 000 (100% от числа подлежащих). За счет прочих источников финансирования (работодателей и личных средств граждан) привито 6 044 человека. Охват населения профилактическими прививками против гриппа в целом по области составил 26,4%.