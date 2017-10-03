Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Русские МиГ-41 и «Шторм» ставят крест на президентстве Трампа
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Названо имя расстрелявшего в Амурской области сослуживцев солдата
Крым об иске Украины к России из-за моста: "Неожиданное решение"
В стране ЕС пенсионный возраст для женщин снизили на 7 лет
Довели до ручкиПочему учителя срывают гнев на нерадивых школьниках.
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото)
49-летняя Джулия Робертс в мини-шортах снялась для глянца (фото)
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Первый в истории авиарейс из Японии на Курильские острова
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
09:36 (мск), источник: АиФ Омск

В Омской области привито от гриппа 514 400 человек

Прививочная кампания в Омской области продолжается.

Источник: РИА "Новости"

На территории Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ, характерный для этого времени года. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека В Омской области. Роспотребнадзор информирует, что за неделю с 25.09.2017 г. по 01.10.2017 г. зарегистрировано 10 274 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями.

На территории Омской области продолжается массовая вакцинация населения против гриппа. Общее число привитых в рамках национального календаря прививок в настоящее время составляет 514 400 человек, и т. ч. взрослого населения — 264 400 человек (48,8% от числа подлежащих). Детей привито 250 000 (100% от числа подлежащих). За счет прочих источников финансирования (работодателей и личных средств граждан) привито 6 044 человека. Охват населения профилактическими прививками против гриппа в целом по области составил 26,4%.

По данным лабораторного мониторинга циркуляции респираторных вирусов заболеваемость обусловлена негриппозными респираторными вирусами: риновирусами и метапневмовирусами. Вирусы гриппа на территории области не циркулируют.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Пардон», любовь надо заслужить. Что удивило француза в Сибири
Cтрелок из Лас-Вегаса прошел проверку перед покупкой оружия
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
ГД в обязательном порядке обсудит сокращение новогодних каникул
Умер рок-музыкант Том Петти
В Минэнерго назвали себестоимость нефтедобычи в России
Спорт
Лунев установил клубный рекорд и пропустил Подводим статистические итоги 12-го тура чемпионата России по футболу
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Отказывать в "дальневосточном гектаре" стали реже
Публичные слушания по проектам реновации пройдут в 2018 году
В России возродят открытые рынки
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
Леди
Как оставаться желанной в одежде для дома, если холодно (фото) Намного приятнее после тяжелого дня переодеться в красивое домашнее платье или стрейчевый комбинезон нежного цвета, нежели в суровые треники или старые джинсы
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь