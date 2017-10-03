В Башкирии установлен отрицательный температурный рекорд

Сегодня, 3 октября, в деревне Уткял Белорецкого района столбик термометра опустился до — 16 градусов Цельсия. Такая температура не характерна для начала октября, даже для горных районов Башкирии, рассказали в Башгидрометцентре.

Пока метеорологи обещают потепление в ближайшие дни, на территорию республики приходят осадки в виде снега. Утром 3 октября первый снег выпал и в столице Башкирии, в предстоящую среду, 4 октября, он распространится на весь регион.