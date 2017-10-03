Жители Башкирии смогут наблюдать уникальное астрономическое явление — соединение Венеры и Марса

В Уфимском планетарии рассказали, что Венера в начале месяца сближается с Марсом, а затем, после соединения с ним 5 октября, быстро удаляется от него. Во время соединения, это произойдет вечером 5 октября в 18.26 по уфимскому времени, Венера расположится всего на 0,2 градуса севернее Марса. В этот момент планеты не будут видны, так как у них утренняя видимость, но на близком расстоянии друг от друга их можно наблюдать утром 5 и 6 октября.

Обычно Венера и Марс видны на утреннем небе перед рассветом на востоке в созвездии Льва, а затем в Деве. Восходят они за 2,5 часа до восхода Солнца, а концу месяца за полтора часа.

Соединение Венеры и Марса можно наблюдать в среднем один раз в два года. В течение двух-трех недель эти две планеты идут «рука об руку» в одном знаке Зодиака.