Народный учитель и доктор педагогических наук станут Почётными гражданами Волгоградской области

Народный учитель России, Герой Труда Российской Федерации Юрий Лепёхин, на днях отметил своё 75-летие. Он преподаёт математику и информатику в школе № 78 Краснооктябрьского района Волгограда. Как утверждают энциклопедии, Юрий Лепёхин использует в своей работе усовершенствованный им метод В. Ф. Шаталова, педагога-новатора из Донецка, народного учителя СССР. Методика Лепёхина — это конспектная манера изложения и преподавания материала, а также неформальное понимание существа предмета, интерес к инновациям и вера в ученика.