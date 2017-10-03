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12:02 (мск), источник: РИАЦ

Народный учитель и доктор педагогических наук станут Почётными гражданами Волгоградской области

Состоялось заседание комитета облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий. Председательствовал на заседании Сергей Горняков.

Источник: РИАЦ

Среди прочих, комитет рассмотрел вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин Волгоградской области» двум нашим видным землякам. Характерно, что оба они подвизаются на ниве образования.

Народный учитель России, Герой Труда Российской Федерации Юрий Лепёхин, на днях отметил своё 75-летие. Он преподаёт математику и информатику в школе № 78 Краснооктябрьского района Волгограда. Как утверждают энциклопедии, Юрий Лепёхин использует в своей работе усовершенствованный им метод В. Ф. Шаталова, педагога-новатора из Донецка, народного учителя СССР. Методика Лепёхина — это конспектная манера изложения и преподавания материала, а также неформальное понимание существа предмета, интерес к инновациям и вера в ученика.

Николай Сергеев, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО, многие годы возглавлял социально-педагогический университет. Заслуженный работник высшей школы РФ, лауреат Премии Правительства РФ в области образования.

Николай Сергеев — автор теории непрерывного педагогического образования, концепции и технологии становления университетских комплексов как эффективной формы организации отечественного непрерывного педагогического образования.

Обе кандидатуры были единогласно одобрены и рекомендованы к утверждению на ближайшем заседании облдумы.

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