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11:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Пожароопасную свалку убрали в Хабаровском крае

Падалинское лесничество в Амурском районе Хабаровского края присоединилось к всероссийской акции «Живи, лес!».

Вместе с учениками школы № 4 города Амурска и работниками отделения Дальневосточной авиабазы лесники убрали свалку, из-за которой часто возникали пожары.

Уборку устроили в квартале 127 Амурского участкового лесничества. В этом месте любят отдыхать горожане — по их вине здесь и появилась свалка отходов.

В субботнике участвовали около 30 человек. Дети и взрослые собирали банки, бумагу, картон, бутылки, ветки, сухие листья. Мусор складывали в мешки, которые грузили на машины и вывозили на официальную городскую свалку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию управления лесами правительства Хабаровского края.

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