Пожароопасную свалку убрали в Хабаровском крае

Вместе с учениками школы № 4 города Амурска и работниками отделения Дальневосточной авиабазы лесники убрали свалку, из-за которой часто возникали пожары.

Уборку устроили в квартале 127 Амурского участкового лесничества. В этом месте любят отдыхать горожане — по их вине здесь и появилась свалка отходов.