Пожароопасную свалку убрали в Хабаровском крае
Падалинское лесничество в Амурском районе Хабаровского края присоединилось к всероссийской акции «Живи, лес!».
Падалинское лесничество в Амурском районе Хабаровского края присоединилось к всероссийской акции «Живи, лес!».
Вместе с учениками школы № 4 города Амурска и работниками отделения Дальневосточной авиабазы лесники убрали свалку,
Уборку устроили в квартале 127 Амурского участкового лесничества. В этом месте любят отдыхать горожане — по их вине здесь и появилась свалка отходов.
В субботнике участвовали около 30 человек. Дети и взрослые собирали банки, бумагу, картон, бутылки, ветки, сухие листья. Мусор складывали в мешки, которые грузили на машины и вывозили на официальную городскую свалку, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию управления лесами правительства Хабаровского края.