Малышка Вафелька родилась в семье енотов в «Иркутском зоосаде»
Питомцу два месяца и она любит подвижные игры.
Питомцу два месяца и она любит подвижные игры.
Малышка Вафелька родилась у пары енотов Платона и Юты в «Иркутском зоосаде». Сейчас чудесному питомцу уже два месяца, она очень любит молоко и подвижные игры. Так как братиков и сестренок у нашей непоседы нет, то развлекать ее приходится сотрудникам зоосада. Об этом ИА Irkutskmedia сообщили в
Беременность у этих животных длится 9−10 недель, количество детенышей в помете варьируется от одного до семи.
«Новорожденные енотики беззубые, слепые, весят по 60−75 грамм и покрыты короткой
В дикой природе время сезона размножения енотов зависит от климата: на севере он начинается в феврале — марте, на юге длится круглый год. Как правило, самцы спариваются с несколькими самками. У самок наоборот только один партнер, и он не принимает участия в выращивании потомства.