Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Русские бегут из Сирии»: запад считает, что ИГ сорвали планы РФ
Насколько хорошо вы разбираетесь в лекарствах: тест
Власти предложили новые праздничные дни, вместо четырех январских
Массовая драка произошла в Одессе из-за Саакашвили
Во Внуково экстренно сел самолет из-за смерти пассажирки
Глохнувший локомотив: экономика Поднебесной на грани краха Все серьезно: в 2018-м в китайской экономике могут проступить застарелые проблемы
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес»
Том Круз отверг обвинения в использовании протезов на съемках
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Квитко надела купальник, не скрывающий почти ничего - СМИ
Ковитиди: Порошенко «получил удар» от Путина
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Почему сапогам не место в современном гардеробе: личное мнение
Дочь Алена Делона: Он тяжело перенес уход Мирей
СМИ: Брежнева вышла на свадьбу в прозрачном платье
Авербух прокомментировал смерть фигуристки Белоусовой
Названо имя расстрелявшего сослуживцев солдата
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
11:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Малышка Вафелька родилась в семье енотов в «Иркутском зоосаде»

Питомцу два месяца и она любит подвижные игры.

Малышка Вафелька родилась у пары енотов Платона и Юты в «Иркутском зоосаде». Сейчас чудесному питомцу уже два месяца, она очень любит молоко и подвижные игры. Так как братиков и сестренок у нашей непоседы нет, то развлекать ее приходится сотрудникам зоосада. Об этом ИА Irkutskmedia сообщили в пресс-службе «Иркутского зоосада».

Беременность у этих животных длится 9−10 недель, количество детенышей в помете варьируется от одного до семи.

«Новорожденные енотики беззубые, слепые, весят по 60−75 грамм и покрыты короткой светло-коричневой шерсткой, характерная черная масочка на морде отсутствует. Зрение у малышей появляется только на 15-й — 20-й день, а слух — на 18-й -24-й день. До трехмесячного возраста мать выкармливает детенышей молоком.

В дикой природе время сезона размножения енотов зависит от климата: на севере он начинается в феврале — марте, на юге длится круглый год. Как правило, самцы спариваются с несколькими самками. У самок наоборот только один партнер, и он не принимает участия в выращивании потомства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Анонсы событий Иркутска и Иркутской области на вторник, 3 октября
Дорожную разметку нанесли прямо на землю в Ангарске
У стрелка из Лас-Вегаса нашли 42 единицы огнестрела
Минэкономразвития занялось исследованием «бытовой» коррупции
У судей могут появиться свои больницы и санатории
Имя Малкина дважды неверно выгравировано на Кубке Стэнли
В Каталонии объявлена всеобщая забастовка
Умер рок-музыкант Том Петти
В Минэнерго назвали себестоимость добычи нефти в России
Спорт
Одна отставка за 12 туров. РФПЛ, ты ли это Год назад к 13-му туру уволили пятерых, сейчас — одного Григоряна
Авто
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group, которой принадлежит Volvo, взяла под контроль британский Lotus
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Дарья Пынзарь впервые снялась в кино Кинодебют звезды «Дома 2» состоялся в новой комедии Сарика Андреасяна — киноальманахе про свадьбы «Счастья! Здоровья!»
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Путин возмутился ситуацией в сфере строительства жилья
«Продается Биг-Бен»: громкие аферы с недвижимостью
ВС отменил петербургский закон о капитальном ремонте
Леди
В моду вошло уменьшение губ (фото) Откуда взялся тренд и как избавиться от лишних объемов в области рта, рассказывают эксперты
Дети
Лиза Галкина растет поразительно похожей на маму (фото) 4-летняя Лиза примерила знаменитую шляпу Аллы Пугачевой.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь