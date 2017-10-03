Малышка Вафелька родилась в семье енотов в «Иркутском зоосаде»

Малышка Вафелька родилась у пары енотов Платона и Юты в «Иркутском зоосаде». Сейчас чудесному питомцу уже два месяца, она очень любит молоко и подвижные игры. Так как братиков и сестренок у нашей непоседы нет, то развлекать ее приходится сотрудникам зоосада. Об этом ИА Irkutskmedia сообщили в пресс-службе «Иркутского зоосада».

Беременность у этих животных длится 9−10 недель, количество детенышей в помете варьируется от одного до семи.

«Новорожденные енотики беззубые, слепые, весят по 60−75 грамм и покрыты короткой светло-коричневой шерсткой, характерная черная масочка на морде отсутствует. Зрение у малышей появляется только на 15-й — 20-й день, а слух — на 18-й -24-й день. До трехмесячного возраста мать выкармливает детенышей молоком.