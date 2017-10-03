Приморцы смогут узнать о качестве товаров через интернет
Нововведения коснулись только продукции животного происхождения.
Нововведения коснулись только продукции животного происхождения.
Со следующего года для предприятий, реализующих товары животного происхождения, будет введена обязательная ветеринарная электронная сертификация. Авторы проекта считают, что новая система должна упросить процесс выдачи ветсертификатов, а история товаров станет более прозрачной, в том числе и для конечных потребителей, сообщает РИА VladNews.
Основная идея состоит в том, чтобы упростить получение документов для всех предприятий, которым, по роду деятельности, приходится иметь дело с сельскохозяйственными животными. Это и мясо, и рыба, и молочные продукты, и даже дрожжи — все товары животного происхождения. Предприятиям, которые реализуют данную продукцию, необходимо зарегистрироваться в системе «Меркурий», чтобы покупатели смогли просто ввести в систему номер сертификата (а он указан на упаковке) и узнать происхождение товара в электронном варианте.
Закон о переходе всей ветсертификации в электронный вид был принят в 2015 году. Однако статус «обязательной» система получит только к 1 июля 2018 года. Для некоторых предприятий эта система может вступить в силу только с 1 января 2019 года.
Многие предприятия, не смотря на установленные сроки, уже зарегистрировали товары в системе «Меркурий». По данным Минсельхоза России, в июне нынешнего года в стране выдали уже 6,4 млн электронных сертификатов, а ежемесячный рост числа оформленных через «Меркурий» документов составляет 12−14%.