На Южный Урал идет пандемический грипп

«Именно в этом году пандемический вирус будет активно циркулировать, к нему только около 35% населения региона только имеют иммунитет», — пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора Челябинской области Светлана Лучинина.

Как отметили эксперты, состав всех четырех вакцин на этот сезон в национальном иммунном календаре одинаков: туда входят три штамма вируса гриппа, в том числе и пандемический. Добавим, что получить прививку бесплатно могут сразу несколько категорий населения: в частности, дети в возрасте от полугода до 18 лет, работники образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, беременные женщины, призывники, южноуральцы, старше 60 лет или пациенты, страдающие определенными хроническими заболеваниями.