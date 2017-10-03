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10:55 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

На Южный Урал идет пандемический грипп

В Челябинской области ожидается циркуляция вируса пандемического гриппа.

Этот штамм в регионе не регистрировали с 2009 года.

Об этом специалисты рассказали на пресс-конференции в ГТРК «Южный Урал».

«Именно в этом году пандемический вирус будет активно циркулировать, к нему только около 35% населения региона только имеют иммунитет», — пояснила заместитель руководителя Роспотребнадзора Челябинской области Светлана Лучинина.

Как отметили эксперты, состав всех четырех вакцин на этот сезон в национальном иммунном календаре одинаков: туда входят три штамма вируса гриппа, в том числе и пандемический. Добавим, что получить прививку бесплатно могут сразу несколько категорий населения: в частности, дети в возрасте от полугода до 18 лет, работники образования, здравоохранения, ЖКХ, транспорта, беременные женщины, призывники, южноуральцы, старше 60 лет или пациенты, страдающие определенными хроническими заболеваниями.

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