В Перми привели в порядок захоронение Василия Лапина

Василий Герасимович Лапин (1 [12] февраля 1731, Соликамск — 20 апреля [2 мая] 1793, Пермь) — российский предприниматель (купец 2-й гильдии), меценат, городской голова Перми в 1787—1790 гг. На собственные средства осуществил строительство Владимирской церкви в Перми, которая была освящена 23 декабря 1789 (3 января 1790) и стала второй каменной церковью в истории города. Сейчас это храм Рождества богородицы на ул. Ленина, 48.



В год 230-летия Пермской городской Думы место захоронения Василия Герасимовича Лапина при содействии депутатов VI созывабыло благоустроено, к нему была сделана дорожка, а вокруг установлено ограждение. В частности, финансовую и организационную помощь оказал депутат Олег Шлыков.



Почтить память Василия Лапина пришли председатель городской Думы Юрий Уткин, а также депутаты, члены Молодёжного совета, представители общественности и православного духовенства.



«Спасибо всем, кто принял участие в восстановительных работах. Сегодня каждый может прийти к могиле Василия Герасимовича и почувствовать сопричастность истории Перми. Мы должны помнить о людях, создававших наш город», — подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



На памятном месте богослужение совершил Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.