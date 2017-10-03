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10:57 (мск), источник: Новости Перми

В Перми привели в порядок захоронение Василия Лапина

В год 230-летия представительного органа местного самоуправления на территории Егошихинского некрополя обустроено захоронение Василия Герасимовича Лапина, третьего городского головы Перми, первого председателя Пермской городской Думы.

Василий Герасимович Лапин (1 [12] февраля 1731, Соликамск — 20 апреля [2 мая] 1793, Пермь) — российский предприниматель (купец 2-й гильдии), меценат, городской голова Перми в 1787—1790 гг. На собственные средства осуществил строительство Владимирской церкви в Перми, которая была освящена 23 декабря 1789 (3 января 1790) и стала второй каменной церковью в истории города. Сейчас это храм Рождества богородицы на ул. Ленина, 48.

В год 230-летия Пермской городской Думы место захоронения Василия Герасимовича Лапина при содействии депутатов VI созывабыло благоустроено, к нему была сделана дорожка, а вокруг установлено ограждение. В частности, финансовую и организационную помощь оказал депутат Олег Шлыков.

Почтить память Василия Лапина пришли председатель городской Думы Юрий Уткин, а также депутаты, члены Молодёжного совета, представители общественности и православного духовенства.

«Спасибо всем, кто принял участие в восстановительных работах. Сегодня каждый может прийти к могиле Василия Герасимовича и почувствовать сопричастность истории Перми. Мы должны помнить о людях, создававших наш город», — подчеркнул председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

На памятном месте богослужение совершил Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

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