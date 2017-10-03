Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии

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«Мы знали, что зарядка играет определенную роль в борьбе с депрессией, но теперь нам впервые удалось точно оценить то, как сильно она помогает человеку избавиться от развития подавленного настроения. Эти замеры стали очень интересными по той причине, что даже небольшое количество упражнений, всего час в неделю, может вызвать очень сильные благотворные эффекты», — заявил Сэмьюэл Харви (Samuel Harvey) из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).

Хроническая депрессия считается одним из самых распространенных и сложных психических расстройств. Как правило, появление хронической депрессии сопровождается утерей интереса к жизни, снижению самооценки, апатии и другим негативным эффектам

Болезнь Депрессия

За последние годы ученые разработали множество лекарств-антидепрессантов, многие из которых обладают серьезными побочными эффектами, в число которых входят нарушение обмена веществ, ожирение и привыкание.

Кроме того, в последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни. К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер — концевых участков хромосом, защищающие ДНК от повреждений, благодаря чему клетки быстро старели.

Харви и его коллеги нашли относительно безопасный и простой способ избавиться от депрессии, проанализировав результаты масштабных наблюдений за здоровьем жителей Норвегии, которая велась в одной из губерний скандинавской страны в середине 1980 и 1990 годов. В этом проекте участвовало примерно 30 тысяч взрослых норвежцев, позволивших ученым непрерывно наблюдать не только за их здоровьем, но и настроением и самочувствием.

Изучая эти данные, австралийские ученые обратили внимание на любопытную закономерность — люди, никогда не занимавшиеся зарядкой, примерно на 44% чаще страдали от депрессии и имели гораздо высокие шансы приобрести тяжелые формы подавленного настроения, чем норвежцы, занимавшиеся спортом всего один-два часа в неделю.