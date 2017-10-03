Минздрав передумал наказывать родителей за отказ от вакцинации детей
Министерство здравоохранения России отказалось от инициативы вводить штрафы для родителей, чьи дети заболели
Министерство здравоохранения России отказалось от инициативы вводить штрафы для родителей, чьи дети заболели
Министерство здравоохранения России отказалось от инициативы вводить штрафы для родителей, чьи дети заболели
Вместо того, чтобы вводить денежные санкции, заявила министр, Минздрав намерен усилить разъяснительную работу о прививках.
«Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения — в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее», — сказала Скворцова. «Будем надеяться, что это сработает», — добавила глава Минздрава.
В середине сентября глава Минздрава Вероника Скорцова рассказала в интервью телеканалу НТВ, что ее ведомство рассматривает возможность введения денежных санкции в отношении родителей, чьи дети заболели