Минздрав передумал наказывать родителей за отказ от вакцинации детей

«Мы настроены на то, чтобы очень терпеливо разъяснять, используя различные психологические выверенные приемы для разных групп населения — в зависимости от образовательного уровня, социального уровня и так далее», — сказала Скворцова. «Будем надеяться, что это сработает», — добавила глава Минздрава.

В середине сентября глава Минздрава Вероника Скорцова рассказала в интервью телеканалу НТВ, что ее ведомство рассматривает возможность введения денежных санкции в отношении родителей, чьи дети заболели из-за отказа от прививок. Речь, пояснила министр, идет о дифференцированной оплате больничных по уходу за ребенком для таких родителей. Против наказания для родителей за отказ от прививок выступила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она, в частности, указала, что не понятно, как планируется определять, что причиной заболевания ребенка стал именно отказ от прививок. Читайте также Чем борьба с прививками грозит нам всем Фрагмент книги Пола Оффита — о том, как в США судились с изготовителями вакцин Говорят, неудачная прививка может привести к инвалидности. Вакцинирование опасно? «Прививки вызывают аутизм» Ася Казанцева разоблачает мифы в книге «В интернете кто-то неправ!».